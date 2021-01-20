КИУ назвал самых молчаливых нардепов в 2020

100 депутатов Верховной Рады в минувшем году ни разу не выступили во время заседания – ни с трибуны, ни с места.

После анализа статистики выступлений депутатов на пленарных заседаниях Верховной Рады в 2020 году "Комитет избирателей Украины" пришел к выводу, что 100 народных избранников ни разу за минувший год не выступили во время заседания. Учитывались как выступления с трибуны, так и с места.

Наибольшее число депутатов, которые решили не выступать, являются членами фракции "Слуги народа" – таких 73 человека или каждый четвертый депутат фракции.

В монобольшинстве самыми молчаливыи оказались Евгений Брагар (запомнился высказыванием о продаже собаки за тарифы), Юрий Корявченков (актер студии "Квартал 95", известный как Юзик), боец Жан Беленюк, Владимир Тимофейчук (назвал Коломыйский район Коломойским), Святослав Юраш (один из создателей межфракционного объединения "Ценности, верность, семья").

Среди "молчунов" – целый ряд людей, связанных со структурами студии "Квартал-95". В частности, речь идет об Ольге Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95"), Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95"), Ольга Хоменко (директор по управлению цифровых продуктов, ООО "Квартал 95").

Ни разу не выступили в прошлом году и такие известные депутаты из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь", такие как Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Киселев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт и Игорь Абрамович.

Шесть "молчаливых депутатов" – внефракционные. Речь, в частности, идет, об Андрее Деркаче (попал под санкции Минфина США), Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко.

Еще четыре депутата – члены группы "За майбутнє", три – из "Доверия", двое – из фракции ВО "Батькивщина".

В "Европейской солидарности" и "Голосе" все депутаты выступили в 2020 году хотя бы единожды. Всего в том году прошло 89 пленарных заседаний.

Ранее в "КИУ" заявили, что де-факто в монобольшинстве Рады осталось лишь 211 депутатов.

Так, в 2020 году лишь 37 из 230 принятых законов были обеспечены голосами депутатов из фракции "Слуга народа".