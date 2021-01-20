КВУ назвав найбільш мовчазних нардепів у 2020

100 депутатів Верховної Ради в минулому році жодного разу не виступили під час засідання — ні з трибуни, ні з місця.

Після аналізу статистики виступів депутатів на пленарних засіданнях Верховної Ради у 2020 році "Комітет виборців України" дійшов висновку, що 100 народних обранців жодного разу за минулий рік не виступили під час засідання. Враховувалися як виступи з трибуни, так і з місця.

Найбільша кількість депутатів, які вирішили не виступати, є членами фракції "Слуги народу" — таких 73 людини або кожен четвертий депутат фракції.

У монобільшості найбільш мовчазними виявилися Євгеній Брагар (запамʼятався виступом про продаж собаки за тарифи), Юрій Корявченков (актор студії "Квартал 95", відомий як Юзік), боєць Жан Беленюк, Володимир Тимофійчук (назвав Коломийський район Коломойським), Святослав Юраш (один з творців міжфракційного обʼєднання "Цінності, вірність, родина").

Серед "мовчунів" — ціла низка людей, повʼязаних зі структурами студії "Квартал-95". Зокрема, йдеться про Ольгу Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ "Квартал 95"), Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95"), Ольга Хоменко (директорка з управління цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95").

Жодного разу не виступили минулого року й такі відомі депутати з фракції "Опозиційна платформа — За життя", такі як Віктор Медведчук, Сергій і Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергій Ларін, Юрій Солод, Олександр Фельдман, Ігор Кисельов, Дмитро Ісаєнко, Віталій Борт та Ігор Абрамович.

Шість "мовчазних депутатів" — позафракційні. Йдеться, зокрема, про Андрія Деркача (потрапив під санкції Мінфіну США), Олеся Довгого, Романа Іванісова, Муса Магомедова, Дмитра Шенцева, Євгена Яковенка.

Ще чотири депутати — члени групи "За майбутнє", троє — з "Довіри", двоє — з фракції ВО "Батьківщина".

З "Європейської солідарності" та "Голосу" всі депутати виступили у 2020 році принаймні один раз. Усього минулого відбулося 89 пленарних засідань.

Раніше в "КВУ" заявили, що де-факто у монобільшості Ради залишилося лише 211 депутатів.

Так, у 2020 році лише 37 з 230 ухвалених законів були забезпечені голосами депутатів з фракції "Слуга народу".