Правительство повысило зарплаты учителям на 20%

Зарплата учителям будет повышена уже в этом месяце.

Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в январе 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.

"Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами", — сказал Шмыгаль.

В то же время министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 года на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря — на 8,4%.

"Например, должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 года составит 4859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 года — 6461 грн. Это на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года", — сказал Шкарлет.

Ранее Кабинет министров Украины повысил минимальный размер должностного оклада в государственных органах.

Оклад руководителей аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания составит 37 800 гривен.

Напомним, в начале 2019 года во время предвыборной кампании Владимир Зеленский собрал "аналитический центр", один из участников которого ошибся в расчетах и заявил, что ежемесячные зарплаты учителей могут быть по 4000 долларов. Видео с этими словами стало вирусным в социальных сетях и превратилось в мем.