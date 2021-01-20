Уряд підвищив зарплати вчителям на 20%

Зарплата вчителям підвищать вже цього місяця.

Зарплати вчителів зростуть на 20% вже в січні 2021 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ.

"Уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховане і забезпечене відповідними фінансами", — сказав Шмигаль.

Водночас Міністр освіти й науки Сергій Шкарлет повідомив, що заробітна плата освітян буде розраховуватися з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20% посадових окладів, а з 1 грудня — на 8,4%.

"Наприклад, посадовий оклад учителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 грн. Це на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року — 6 461 грн. Це на 1 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року", — сказав Шкарлет.

Раніше Кабінет міністрів України підвищив мінімальний розмір посадового окладу в державних органах.

Оклад керівників апарату Верховної Ради, Секретаріату Кабінету міністрів, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генерального прокурора, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення складе 37 800 гривень.

Нагадаємо, на початку 2019 року під час передвиборної кампанії Володимир Зеленський зібрав "аналітичний центр", один з учасників якого помилився в розрахунках і заявив, що щомісячні зарплати вчителів можуть сягати 4 000 доларів. Відео з цими словами стало вірусним у соціальних мережах і перетворилося на мем.