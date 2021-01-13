Кабмин повысил зарплаты государственным чиновникам

Минимальный оклад в государственных органах составит 4540 грн.

Кабинет министров Украины повысил минимальный размер должностного оклада в государственных органах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

Согласно постановлению, минимальный оклад составит 4540 гривен — он не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который с 1 января составляет 2270 гривен.

Оклад руководителей аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания составит 37 800 гривен.

Руководители министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом будут получать 33600 гривен.

Отметим, в мае правительство одобрило Концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих.

Ранее сообщалось, что в период деятельности Андрея Богдана на посту главы Офиса президента обсуждалась идея создания специального фонда для выплат государственным служащим, чтобы те не брали взяток.

Ранее Кабинет министров решил отменить ограничения по заработным платам для руководства и членов наблюдательных советов государственных компаний "Укрзализныця", аэропорта "Борисполь" и Администрации морских портов Украины.