После Трампа. Использует ли Байден Украину в противостоянии с Владимиром Путиным?

В Офисе президента Владимира Зеленского надеются, что администрация нового главы США станет надежным союзником в борьбе с Россией.

Впервые после Майдана вице-президент США Джо Байден приехал в Киев 21 апреля 2014 года. Тогда в центре Киева еще стояли палатки и лежали шины, а политики готовились к президентским выборам. После встреч с представителями новой власти и гражданского общества он отправился на экскурсию в Михайловский собор. Сопровождала его Анна Гопко, одна из координаторов инициативы "Реанимационный пакет реформ".

"России еще на карте мира не было, когда построили Святую Софию, стоящую напротив", — говорила я, стараясь противодействовать российской пропаганде, утверждавшей, что Украина — искусственная страна, — рассказывает Гопко Фокусу. — В тот день мы говорили о необходимых реформах, возвращении в страну украденных капиталов и геополитической важности Украины. А еще — о новом, возможно, последнем шансе для Украины".

Настроения Байдена

Джо Байден — один из тех немногих американских топ-политиков, который постарался разобраться в проблемах Украины. Будучи американским вице-президентом при Бараке Обаме, он шесть раз бывал в нашей стране — и во времена Виктора Януковича, и во времена Петра Порошенко. После 2014-го главной причиной визитов стала российская агрессия против Украины.

"Я сохранила два его письма, адресованных мне как главе парламентского комитета. Одно из них датировано августом 2015 года, — говорит Анна Гопко, которая осенью 2014-го стала народным депутатом. — Байден писал: "Россия как агрессор в конфликте должна выполнить свои обязательства" и "мы будем давить на европейских партнеров для продолжения санкций", а "если этого не произойдет и Россия будет вести военные действия, мы будем увеличивать цену за агрессию до тех пор, пока РФ не деоккупирует территории Крыма и Донбасса".

Не стоит думать, что приход к власти Джо Байдена откроет дополнительные перспективы для отдельных украинских политиков политолог Петр Олещук

От начала российской агрессии против Украины Вашингтон остается последовательным союзником Киева. Даже при республиканце Дональде Трампе, для которого украинский вопрос был проблемным и токсичным из-за попыток втянуть президента Владимира Зеленского во внутренние дела своей страны, существовал проукраинский консенсус в Конгрессе США, двухпалатный и двухпартийный. Демократ Джо Байден может лишь усилить такую позицию. Он уже пообещал помощь в завершении донбасской войны и предоставлении Украине летального оружия.

"Успех Украины будет способствовать улучшению безопасности и стабильности Европы в интересах Америки", — пояснил Байден. В обмен Украина должна проводить реформы правоохранительных органов, судебной системы, бороться с коррупцией, в том числе на наивысшем политическом уровне, которую ранее Байден называл "раковой опухолью".

Будет ли зависеть помощь Украине от качества борьбы с коррупцией — вопрос деликатный. Вряд ли Байден оставит нашу страну один на один с Россией, говорит Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

"С одной стороны, Америка уже много лет дает Украине пустой чек, в который мы вписываем желаемую сумму финансовой помощи, но потом не выполняем своих обещаний. С другой — такое поведение характерно не только для украинских политиков. Но, возможно, во времена Байдена что-то поменяется. В США давно говорят, что санкции надо вводить и в отношении некоторых украинских политиков, которые не выполняют взятые на себя обязательства, тех, которые не содействуют продвижению Украины на пути реформ", — поясняет он.

Украинские ожидания

Пока в Белом доме готовились к инаугурации, в Офисе президента (ОП) Зеленского на вопрос о своем видении сотрудничества с новой американской администрацией выражали сдержанный оптимизм. О борьбе с коррупцией говорят вскользь, а США называют "наиболее эффективным союзником Украины" и «стратегическим партнером». Прежде всего — в вопросе урегулирования донбасской войны.

"Мы ожидаем более активного привлечения США к соответствующим переговорам", — говорит Игорь Жовква, замруководителя ОП. Речь идет о том, что Владимир Зеленский может предложить Джо Байдену войти в переговорный процесс по возвращению оккупированных территорий Украины и исправить ошибку Обамы, который решил, что это европейская компетенция. Лидеры ЕС, Германия и Франция, в 2014-м взялись урегулировать ситуацию, но тогда угрозы со стороны Москвы не усмотрели. Так появился "нормандский формат", а после — "минский". Спустя шесть лет об обоих говорят как о неэффективных, поэтому вряд ли США захотят в них вмешиваться. Кроме того, для введения новой стороны в переговорный процесс необходимо желание остальных, в том числе России. Поэтому у США два варианта: либо сохранять позицию отдельного государства в вопросе Украины, либо быть лидером в рамках новой переговорной площадки. Какой выбрать — во многом зависит от инициатив самой Украины. От них же зависит и объем финансовой помощи (на 2021 год в американском оборонном бюджете предусмотрено $250 млн, в том числе на летальное оружие).

[ + – ] Встреча президентов. В ОП утверждают, что хотят организовать личную встречу Зеленского с Байденом в Киеве. Возможно, в День независимости Украины Фото: УНИАН

Кроме того, Украине следует внимательнее следить за санкционной политикой Вашингтона и предупреждать о возможном ослаблении. В частности, для блокировки завершения строительства "Северного потока — 2". В США насчет последнего продолжается дискуссия, ведь американцы не хотят портить отношения с европейцами.

"Это тот момент, когда Украина должна предлагать свой план действий, а не ждать решений из Вашингтона, а то потом нам скажут: "Так вы же не просили", как это было при Порошенко, — считает Анна Гопко. — Но одно дело отправлять нового посла в США, чтобы та просила деньги МВФ, а другое — стать партнером для совместных действий". Гопко уверена, что надо либо признать, что мы стоим с протянутой рукой как нищие, живём от кредита до кредита и становимся серой зоной, которую рассматривают как территорию для решения геополитических заданий, либо превращаемся в центр принятия решений в Восточной Европе.

"Придет день, когда Украина будет принимать президента США и пригласит на эту встречу лидеров Молдовы и Грузии, у которых подобные украинским проблемы с Россией. Так проявится наше региональное лидерство, — продолжает Гопко. — А Владимир Зеленский, несмотря на прошлые трудности и скандалы в отношениях с США, может рассчитывать на американцев, особенно в тех вопросах, в которых приходится противостоять олигархам".

Однако не все так гладко. Политолог Андрей Золотарев уверен, что в вопросе кадровой политики Украина рискует оказаться в ловушке "заокеанского Чужого и украинского олигархического Хищника".

"Госдеп будет куда жестче действовать против олигархов, — считает он. — Например, Александра Ярославского не зря уже вызвали на допрос в СБУ из-за продажи акций "Мотор Сичи" китайцам. США не об украинском предприятии беспокоятся, а о том, чтобы Китай не получил технологии производства авиационных двигателей".

Американский интерес

На каких условиях администрация Байдена будет сотрудничать с Офисом украинского президента, станет понятно в ближайшее время. Во-первых, важно, кого США назначат послом в Киев. Место вакантно почти два года — в мае 2019-го Трамп отозвал Мари Йованович. У Байдена большой кадровый потенциал, поэтому политический тяжеловес в Киеве — реальность. Во-вторых, важно и то, будет ли назначен спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, каким ранее был дипломат Курт Волкер. И, наконец, пригласит ли Джо Байден Владимира Зеленского в Вашингтон.

В вопросе кадровой политики Украина рискует оказаться в ловушке "заокеанского Чужого и украинского олигархическо­го Хищника" политолог Андрей Золотарев

Как бы позитивно ни выглядели украинские перспективы сотрудничества с новой американской администрацией, у Белого дома свои счеты с Кремлем, позиции которого за время президентства Трампа значительно укрепились. Поэтому сегодня Америка думает, во-первых, как избавиться от имиджа союзника Путина, появившегося во времена Трампа.

Во-вторых, что делать с обвинениями в адрес РФ о вмешательстве в американские выборы и мощных кибератаках, вследствие которых хакеры получили доступ к данным Госдепа и некоторых министерств.

В-третьих, есть конфликты, например в Сирии, в которых страны так или иначе принимают участие одновременно. На фоне такого вороха проблем Украина — лишь пазл внешней политики США. Поэтому в России уже заявляют, будто Америка будет использовать Украину в борьбе с Кремлем. Один из российских сенаторов, Алексей Пушков, уверен: "Новая американская администрация задействует Украину как один из своих козырей против России" и только поэтому "активизирует взаимодействие с украинскими властями".

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Об этом можно услышать и в Украине. "От нашей страны настолько мало зависит в мировых процессах, что говорить, мол, у США будет какая-то особая политика относительно Украины, не приходится, — уверен политолог Кость Бондаренко. — Скорее всего, США будут использовать Украину как некий инструмент влияния на Россию и процессы на постсоветском пространстве, сделает ее неким плацдармом антироссийской деятельности. Все "хотелки" Украины — оружие, кредиты — страна получит, если точно будет выполнять указания США. Кроме того, Госдеп продолжит влияние и на кадровую политику в государстве — будет указывать, кому быть генпрокурором или директором НАБУ. Интенсивность отношений Украины и США будет зависеть от интенсивности американо-российских отношений — чем выше градус напряжения между Вашингтоном и Москвой, тем теплее отношения США и Украины".

При этом США, какими бы ни были российско-американские отношения, понимают, что есть вопросы, в которых Москве и Вашингтону придется договариваться (как то: борьба с международным терроризмом, контроль над вооружением, противодействие изменениям климата, освоение Арктики, космические программы).

"Андреа Кендалл-Тейлор, которая будет отвечать в Совете нацбезопасности США за российское направление, сказала: "Сегодня РФ — угроза, Путин — враг США, но при этом есть великая Россия, которая будет после Путина, и с ней надо вести диалог", — замечает Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований. Впрочем, такой диалог — тоже шанс Украины заручиться поддержкой США для достижения своих целей.

Борьба за лояльность

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорит, что дипломаты работают над организацией первой беседы американского и украинского президентов: "Доверие и открытый диалог между главами государств чрезвычайно важны для эффективного и содержательного сотрудничества". В ОП утверждают, что хотят организовать личную встречу Зеленского с Байденом в Киеве. Возможно, в конце весны или в День независимости.

Америка уже много лет дает Украине пустой чек, в который мы вписываем желаемую сумму финансовой помощи, но потом не выполняем своих обещаний директор Центра международных исследований Владимир Дубовик

"Мне кажется, что в США еще думают, в каком формате наладить контакт с Владимиром Зеленским, — рассуждает Дубовик. — Понятно, что американцы должны работать с тем, кто при власти. Но они знают, какая была надежда [украинцев], что новый человек, не из политической элиты, придет и что-то поменяет к лучшему. Этого не случилось — среди граждан есть разочарование. Но в этом Украина не уникальна — США часто приходится демонстрировать терпение и понимание, умение играть вдолгую, чтобы поддерживать и подталкивать [другие страны] к реформам".

Зеленский не человек из "обоймы" демократов, в отличие от некоторых других политиков, например, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, говорит политолог Андрей Золотарев. Поэтому те же Яценюк и Петр Порошенко рассчитывают на куда большую поддержку со стороны Госдепа США. Пятый президент Украины, по данным его пресс-службы, написал несколько писем в Вашингтон, в которых предлагал Байдену вспомнить Украину в инаугурационной речи и перейти от "стратегического партнерства к союзническим отношениям".

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Впрочем, политологи сомневаются в эффективности таких действий.

"В США другой подход к внешней политике. Если у нас она строится на личных контактах между президентами (например, Борис Ельцин и Леонид Кучма), то в США внешняя политика никогда не была персонифицированной, тем более в таком сложном направлении, как украинское. Поэтому не надо думать, что приход к власти Байдена откроет какие-то дополнительные перспективы для отдельных украинских политиков", — поясняет политолог Петр Олещук. Он вспоминает, как в США на инаугурацию Трампа и традиционный молитвенный завтрак президента летали многие украинские политики, искавшие местных лоббистов, готовых помочь в решении украинских вопросов, или желавшие продемонстрировать свою связь с США. Но их эффективность стремилась к нулю. Так будет и при Байдене, когда Белый дом окончательно вернется к тому принципу, что интересы Америки превыше всего.