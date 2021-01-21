Кабмин уволит ездившего пьяным за рулем замминистра Уруского

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что в Кабмине "нет неприкасаемых".

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внеочередное заседание Кабмина, на котором рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Об этом Шмыгаль написал в Telegram-канале.

"В четверг утром Правительство собирается на внеочередное заседание. В повестке дня один вопрос — увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", — сказал Шмыгаль.

Ранее заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого остановила полиция, заподозрившая последнего в вождении в нетрезвом состоянии.

Он отказался оформлять протокол и попытался скрыться с места происшествия: полицейские "скрутили" Немилостивого, когда тот пошел на прорыв.

Виталий Немилостивый был первым заместителем министра промышленной политики при председательстве Юлии Тимошенко (в 2007-2010 гг.) и Николае Азарове (в 2010-2011 гг.). В 2012-м Немилостивый избрался народным депутатом от "Батькивщины".