Замминистра Уруского поймали пьяным за рулем: тот начал кидаться на полицию (видео)

Зам отказался оформлять протокол и попытался скрыться с места происшествия: полицейские "скрутили" Немилостивого, когда тот пошел на прорыв.

Заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого остановила полиция, заподозрившая последнего в вождении в нетрезвом состоянии.

Соответствующее видео, снятое нагрудной камерой одного из полицейских, в среду, 20 января опубликовало издание "Обозреватель".

На записи видно, как полиция пытается остановить Немилостивого для составления протокола, а тот в ответ, раз за разом повторяет, что он заместитель министра, и пытается увеличить дистанцию. Причем, перед тем как уйти, зам Уруского попытался отдать ключи от своего заблокированного автомобиля патрульным полицейским.

"Вы сейчас будете оформлены", – сообщил Немилостивому полицейский за кадром.

"Я еще раз вам говорю, я пошел, а вы оформляйте. Желаю вам удачи", – ответил заместитель министра и еще раз показал свои документы. По данным издания, Немилостивый отказался оформлять протокол и даже "устроил потасовку" с патрульными, что также попало на видео.

В финале ролика полицейские все таки "скрутили" Немилостивого, который попытался пойти на прорыв. За кадром слышно, как полицейский сообщает задержанному, что он делает: "К задержанному применяются наручники".

Что касается самого Немилостивого, то он был первым заместителем министра промышленной политики при председательстве Юлии Тимошенко (в 2007-2010 гг.) и Николае Азарове (в 2010-2011 гг.). В 2012-м Немилостивый избрался народным депутатом от "Батькивщины".

Как сообщается в материале, ему на 50% принадлежит "Харьковский завод транспортного оборудования", которая упоминается в досудебном расследовании СБУ в уголовном производстве 2017 года по делу о передачи денег фиктивным предприятиям.

Напомним, подобная ситуация произошла накануне в Николаеве, где полиция задержала бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Жолобецкого, по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, а тот в итоге начал "разборки" с правоохранителями.