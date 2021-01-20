Заступника міністра Уруського спіймали п'яним за кермом: той почав кидатися на поліцію (відео)

Заступник відмовився оформлювати протокол і спробував втекти з місця події: поліцейські "скрутили" Немілостівого, коли той рвонув вперед.

Заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталія Немілостівого зупинила поліція, яка запідозрила останнього в кермуванні в нетверезому стані.

Відповідне відео, зняте нагрудної камерою одного з поліцейських, в середу, 20 січня опублікувало видання "Обозреватель".

На записі видно, як поліція намагається зупинити Немілостівого, щоб скласти протокол, а той у відповідь, безперервно повторює, що він заступник Міністра, і намагається збільшити дистанцію. Причому, перед тим як піти, заступник Уруського спробував віддати ключі від свого заблокованого автомобіля патрульним поліцейським.

"Ми Вас зараз оформимо", — повідомив Немілостівому поліцейський за кадром.

"Я ще раз вам кажу, я пішов, а ви оформлюйте. Бажаю вам удачі", — відповів заступник Міністра і ще раз показав свої документи. За даними видання, Немілостівий відмовився оформлювати протокол і навіть "влаштував бійку" з патрульними, що також потрапило на відео.

У фіналі ролика поліцейські все-таки "скрутили" Немілостівого, який спробував піти на прорив. За кадром чути, як поліцейський повідомляє затриманому, що він робить: "До затриманого застосовуються наручники".

Що стосується власне Немілостівого, то він був першим заступником Міністра промислової політики під час головування Юлії Тимошенко (у 2007-2010 рр.) і Миколи Азарова (в 2010-2011 рр.). У 2012-му Немілостівого обрали народним депутатом від "Батьківщини".

Як повідомляється в матеріалі, йому на 50% належить "Харківський завод транспортного устаткування", яка згадується в досудовому розслідуванні СБУ в кримінальному провадженні 2017 року у справі про передачу грошей фіктивним підприємствам.

Нагадаємо, подібна ситуація сталася напередодні в Миколаєві, де поліція затримала колишнього народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Олександра Жолобецький, за підозрою в кермуванні в нетверезому стані, а той унаслідок почав "розборки" з правоохоронцями.