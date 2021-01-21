Кабмін звільнить заступника міністра Уруського, який їздив п'яним за кермом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що в Кабміні "немає недоторканних".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував позачергове засідання Кабміну, на якому розглянуть питання про звільнення заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостіва. Про це Шмигаль написав у Telegram-каналі.

"У четвер вранці Уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання — звільнення заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостіва. Я вже не раз говорив — у нашому уряді немає недоторканних. Ще раз доведемо ці слова діями", — сказав Шмигаль .

Раніше заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталія Немілостіва зупинила поліція, яка запідозрила останнього в кермуванні в нетверезому стані.

Він відмовився оформлювати протокол і спробував втекти з місця події: поліцейські "скрутили" Немілостіва, коли той пішов на прорив.

Віталій Немілостівий був першим заступником Міністра промислової політики за часів головування Юлії Тимошенко (у 2007-2010 рр.) і Миколи Азарова (у 2010-2011 рр.). У 2012-му Немілостівого було обрано народним депутатом від "Батьківщини".