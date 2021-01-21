Заместителя Уруского Немилостивого уволили после скандала с пьяным вождением

Немилостивого остановила полиция, заподозрившая его в вождении в нетрезвом состоянии. Когда его остановили патрульные — он поругался с ними.

Кабинет министров уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского Виталия Немилостивого. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, поведение, которое позволил себе замминистра — недопустимое.

"Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что должность в Кабмине — "не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной".

Ранее заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого остановила полиция, заподозрившая последнего в вождении в нетрезвом состоянии.

Он отказался оформлять протокол и попытался скрыться с места происшествия: полицейские "скрутили" Немилостивого, когда тот пошел на прорыв.

Виталий Немилостивый был первым заместителем министра промышленной политики при председательстве Юлии Тимошенко (в 2007-2010 гг.) и Николае Азарове (в 2010-2011 гг.). В 2012-м Немилостивый избрался народным депутатом от "Батькивщины".