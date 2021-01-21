Заступника Уруського Немілостівого звільнили після скандалу з п'яним кермуванням

Немілостівого зупинила поліція, яка запідозрила його у кермуванні в нетверезому стані. Коли його зупинили патрульні — він посварився з ними.

Кабінет міністрів звільнив заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського Віталія Немілостівого. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, поведінку, що дозволив собі заступник Міністра — неприпустима.

"Усі повинні бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання про звільнення заступника Міністра", — сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що посада в Кабміні — "не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми і країною".

Раніше заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталія Немілостівого зупинила поліція, яка запідозрила останнього в кермуванні в нетверезому стані.

Він відмовився оформлювати протокол і спробував втекти з місця події: поліцейські "скрутили" Немілостівого, коли той пішов на прорив.

Віталій Немілостівий був першим заступником Міністра промислової політики за часів головування Юлії Тимошенко (у 2007-2010 рр.) і Миколи Азарова (у 2010-2011 рр.). У 2012-му Немілостівого було обрано народним депутатом від "Батьківщини".