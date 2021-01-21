"Руки убрал! Я замминистра!" Все, что известно о задержании Виталия Немилостивого

Видео задержания пьяного и буйного чиновника появилось 20 января. Кабмин отреагировал споро: Виталия Немилостивого отчитали и уволили. Но есть несколько нюансов.

Видеоролик, появившийся на сайте "Обозреватель", демонстрирует, как киевские патрульные останавливают автомобиль Mercedes, который ехал во встречном направлении по улице Жилянской — на которой разрешено только одностороннее движение. Из него нетвердой походкой выходит мужчина в пальто и очках, держа в руке бумажные пакеты и портфель. Он подходит к патрульным и отдает им ключи с явным намерением все-таки попасть домой.

До этого слышны реплики патрульных, которые говорят: "Да он же синий совсем!".

[ + – ] Видео задержания Виталия Немилостивого

Нагрудные камеры патрульных запечатлевают нарушителя ПДД во всей красе – это Виталий Немилостивый, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Далее происходит диалог, во время которого патрульные пытаются задержать Немилостивого, вежливо повторяя ему, что нужно оформить протокол, сам он пытается уйти и повторяет, чтобы патрульные "убрали руки" и что он "замминистра".

Позже поведение замминистра становится более агрессивным, он начинает орать на патрульных "вы охе…ли?!" и, видимо, начинает их бить, так как одна из нагрудных камер оказывается на земле. Нарушителя задерживают и надевают на него наручники.

21 января появляется сразу несколько сообщений от официальных лиц, которые гласят, что подобное поведение недопустимо и Немилостивый будет уволен. Однако есть нюанс. События, показанные в ролике, происходят еще в прошлом году, 30 декабря 2020 года, в 03.21, о чем свидетельствует таймкод на видеозаписи. А в Сети видео появилось почти месяц спустя.

Эту интересную деталь не упоминает никто из госчиновников и министров, которые обличают Немилостивого в своих постах. Кроме этого, тот же Антон Геращенко, замминистра МВС Украины упоминает, что Немилостивого не уволили, а он "написал заявление об увольнении по собственному желанию".

Более того, об этой детали умалчивает даже пресс-служба МВД Украины, подробно расписавшая подробности инцидента в посте в соцсетях. Там употребляется нейтральное определение времени произошедшего: "Недавно".

Привлекает внимание еще один факт. Видеоролик, появившийся на "Обозревателе", демонстрирует инцидент на Жилянской с самого начала: с того момента, как патрульные останавливают Mercedes Виталия Немилостивого и вплоть до того, как он разбушевался и полез драться, после чего был задержан.

Ролики, опубликованные замминистра МВД Украины Антоном Геращенко, демонстрируют уже совсем другую картину: притихший Виталий Немилостивый сидит в машине патрульной полиции и громко кается в содеянном, повторяя: "Я виноват, я с вами согласен".

[ + – ] Видео, опубликованное Антоном Геращенко

И никто из чиновников, равно как и Нацполиция, не поясняют почему видеозаписи с нагрудных камер патрульных почти целый месяц не получали огласки и почему сейчас все делают вид, что сработали оперативно и буйный замминистра получил по заслугам сразу после инцидента — тогда как он с момента задержания успел отпраздновать все новогодние и рождественские праздники и, скорей всего, даже получить зарплату за декабрь. Которая наверняка стоит того, чтобы ее получить.

Кто отреагировал на скандальное задержание

Одним из первых осудил недостойное поведение своего зама сам Олег Уруский, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Он написал, что с Немилостивым произошло "ужасное событие", связанное с тем, что он нарушил ПДД.

Интересно, но проштрафившийся уже не замминистра явился к патрону в комментарии и принес ему свои извинения. Перед патрульными, которых он пытался побить, Немилостивый решил публично не извиняться.

Премьер-министр Денис Шмыгаль немного позже написал, что поведение замминистра "недопустимо" и потому его "оперативно уволили".

В Офисе президента также отреагировали и написали целое обращение, в котором Уруского, Шмыгаля и Кабмин в целом хвалят за "оперативное решение об увольнении Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности".

"Виталий Немилостивый не просто пытался избежать ответственности, но и нагло демонстрировал, что его статус в исполнительной власти дает ему на это право. Никакого оправдания такому поведению быть не может – человек утратил адекватность и заслуживает максимально жесткой реакции", – отметил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

"Увольнение Немилостивого – это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотренная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции. У должностных лиц не должно быть даже намека на вседозволенность", – резюмирует Роман Машовец. И снова никак не комментирует тот факт, что между задержанием Немилостивого и его увольнением прошел почти месяц.

Инцидент пока что можно считать исчерпанным. Хотя бывший союзник "слуг народа", а ныне их ярый оппонент и обличитель Гео Лерос считает, что ситуация с Немилостивым показательна и демонстрирует, что "со времен Януковича" ничего не изменилось.

"Цепляли за рукав": как отреагировал на скандал сам Немилостивый

Некоторое время спустя и сам Немилостивый дал эксклюзивный комментарий каналу ТСН, который стоит привести полностью. "Я действительно совершил административное правонарушение. Оно несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью и это правильно, если сегодня общество к таким действиям относится скажем так "тщательно". Я обязан подать заявление об увольнеии, я уже его подал сегодня в 8 утра. И вице-премьер подал на премьера. И сегодня меня уволят с работы за содеянное грубое нарушение правил дорожного движения ", — сказал Немилостивый.

Также он отметил, что, когда его остановили патрульные, то были нарушены правила оформления протокола. По его словам, мол на место не были привлечены свидетели, не были выполнены другие требования для оформления ДТП. Но Немилостивый "милостиво" отмечает, что жаловаться на нарушение не будет.

"У меня есть своя точка зрения. На действия сотрудников ГАИ. Это такая вещь, я не буду ни на кого жаловаться, ни комментировать нечего. Я ехал, меня остановили, я представился, дал свои документы, сказал, что я виновен сразу, не выходя из авто. Сотрудники полиции взяли мои документы и пошли сели у себя в машине. Некоторое время их не было. Хотя, на мой взгляд, если уж так, то по закону они должны были действовать другим образом: остановить, сразу свидетелей и т. д. Но это их дело, пусть они с собой сами разбираются. Я действительно нарушил правила, я этого не отрицал. Но я смотрю время идет, ничего не происходит, поэтому решил отдать документы, они и так у них были, я уже им представился, признал, что виноват, решил отдать ключи и пойти домой", — пояснил он. И заявил, что его сотрудники патрульной службы "цепляли за рукав".

"Не нарушаю общественный порядок, ни к кому не придираюсь, не совершал никаких преступлений, не надо меня дергать за рукав и т.д. Если это выглядит так, как выглядит, то я повторяю, что я виноват", — сказал Немилостивый. И подтвердил, что инцидент произошел 30 декабря 2020 года, после трех часов ночи.

"Это было не у моего дома, а возле железнодорожного вокзала в Киеве. Я пытался доехать там, где проживаю, в гостинице. Вызвали после того человека, который сел за руль и отвез меня домой, где я проживаю, в гостинице, на моей машине", — добавил он.

Виталий Немилостивый однако никак не прокомментировал свои реплики: "Руки убрал и второй руки убрал; я замминистра; вы охе…ли; вы знаете, кто мой дядя? Вы мне не нужны!" и тот факт, что он пытался всучить ключи от машины патрульным, которые брать их отказывались и полез в драку. Как и тот факт, что он нетрезвым сел за руль и выехал во встречном направлении на дорогу с односторонним движением.

Что грозит Немилостивому за вождение в нетрезвом виде

1 июля 2020 года вступил в силу закон № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений", который Верховная Рада приняла еще в ноябре 2018 года.

В нем говорилось, что пьяные водители будут наказываться более высокими штрафами и привлекаться уже не к административной, а уголовной ответственности. Изначально закон должен был заработать с 1 января 2020 года, но парламент отложил его на полгода.

В итоге этот закон действовал всего лишь день. Так, еще 17 июня Верховная Рада проголосовала за принятие проекта №3314, который, среди прочего, предусматривал отмену уголовной и введение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Президент Владимир Зеленский подписал его 2 июля, таким образом фактически отменив нормы закона № 2617-VIII.

Пока что законом не предусмотрены строгие меры для водителей, которые решили сесть за руль выпившими.

Кто такой Виталий Немилостивый

[ + – ] Виталий Немилостивый

Виталий Немилостивый родился в Харькове в 1968 году. В 1994 году окончил Харьковский педагогический институт им. Г.Сковороды, в 2001-м — Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого (специальность — юрист).

В 1995 году начал работу в АО "Автомобили России", где он по апрель 1997-го занимал должность президента, директора по внешнеэкономической деятельности.

С апреля по декабрь 1997 года был президентом Ассоциации "Слобода".

В ноябре 1997 года — сентябре 2001-го возглавлял правление ОАО "Стройгидропривод".

В 2002-2003 годах был генеральным директором ООО ИВЦ "Машгидропривод".

С декабря 2003 года по август 2004-го занимал должность главы правления ЗАО "ХЗТО".

В декабре 2003 года — августе 2005-го занимал должность гендиректора корпорации "УкрИннМаш»".

С августа 2005 года по декабрь 2006-го был президентом корпорации "УкрИннМаш".

В декабре 2006 года — апреле 2007-го занимал должность первого заместителя гендиректора, феврале-апреле 2007-го был и.о. гендиректора, апреле-декабре 2007-го занимал должность гендиректора ГП "Завод имени В.А. Малышева" (г. Харьков).

Политическая деятельность началась в 2002 году, когда Немилостивый стал депутатом Коминтерновского райсовета Харькова.

С декабря 2012 года по ноябрь 2014 — народный депутат Украины VII созыва от оппозиционной партии "Батькивщина" (№62 в избирательном списке). Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и инвестиционной политики.

В апреле 2013-го заявил о намерении покинуть фракцию "Батькивщина". По словам самого депутата — из-за неконструктивной политики руководства фракции.

В августе 2020 года Виталий Немилостивый стал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

А в начале июня Владимир Зеленский называл его одним из кандидатов на должность вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.

Чем владеет

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Виталий Немилостивый владеет тремя домами в селе Сороковка, Харьковской области и пятнадцатью земельными участками там же. В Киеве у него недвижимости два года назад не было.

Но зато были 18 картин советских и украинских художников, дорогие часы, коллекция дорогих спиртных напитков из 421 единицы, 48 икон и 4 ружья. Также в декларации указано много дорогой мебели, хрустальная люстра и сейф. А также солидные суммы в ценных бумагах, долларах и гривнах. Настолько солидные, что к декларации прикреплен флажок, отмечающий, что "активы 10+ раз превышают доходы".

Семейное положение

Как написано в декларации за 2011 год, Виталий Немилостивый женат, его жену зовут Светлана, у него есть два сына. В других декларациях таких подробностей нет.

Сын, Евгений Немилостивый, на 50% владеет частной фирмой ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования". Остальные 50% принадлежат отцу.