"Руки прибрав! Я замміністра!" Все, що відомо про затримання Віталія Немілостівого

Відео затримання пʼяного і буйного чиновника зʼявилося 20 січня. Кабмін відреагував швидко: Віталія Немілостівого відчитали і звільнили. Але є кілька нюансів.

Відеоролик, що зʼявився на сайті "Обозреватель", демонструє, як київські патрульні зупиняють автомобіль Mercedes, який їхав у зустрічному напрямку вулицею Жилянською — нею дозволений тільки односторонній рух. З нього нетвердою ходою виходить чоловік у пальто і окулярах, тримаючи в руці паперові пакети і портфель. Він підходить до патрульних і віддає їм ключі з явним наміром все-таки потрапити додому.

До цього чути репліки патрульних, які говорять: "Він же синій зовсім!".

[ + – ] Відео затримання Віталія Немилостивого

Нагрудні камери патрульних відображають порушника ПДР у всій красі — це Віталій Немілостівий, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Далі відбувається діалог, під час якого патрульні намагаються затримати Немілостівого, ввічливо повторюючи йому, що потрібно оформити протокол. Сам він намагається піти і повторює, щоб патрульні "прибрали руки" і що він "заступник міністра".

Пізніше поведінка заступника міністра стає агресивнішою, він починає кричати на патрульних "ви оху… чи що?!" і, схоже, починає їх бити, оскільки одна з нагрудних камер виявляється на землі. Порушника затримують і одягають на нього наручники.

21 січня зʼявляється відразу кілька повідомлень від офіційних осіб, які свідчать, що подібна поведінка неприпустима і Немілостівого звільнять. Однак є нюанс. Події, показані в ролику, відбувалися ще у минулому році, 30 грудня 2020 року, о 03.21, про що свідчить таймкод на відеозаписі. А в Мережі відео зʼявилося майже через місяць.

Цю цікаву деталь не згадує ніхто з держчиновників та міністрів, які викривають Немілостівого у своїх постах. Крім цього, той же Антон Геращенко, заступник міністра МВС України згадує, що Немілостівого не звільнили, а він "написав заяву про звільнення за власним бажанням".

До того ж, про цю деталь замовчує навіть прес-служба МВС України, докладно розписані подробиці інциденту в пості у соцмережах. Там вживається нейтральне визначення часу події: "Нещодавно".

Привертає увагу ще один факт. Відеоролик, що зʼявився на "Обозревателе", демонструє інцидент на Жилянській з самого початку: з того моменту, як патрульні зупиняють Mercedes Віталія Немілостівого і аж до того, як він розбушувався і поліз битися, після чого був затриманий.

Ролики, опубліковані заступником міністра МВС України Антоном Геращенко, демонструють вже зовсім іншу картину: принишклий Віталій Немілостівий сидить в машині патрульної поліції і голосно кається у скоєному, повторюючи: "Я винен, я з вами згоден".

[ + – ] Відео, опубліковане Антоном Геращенко

І ніхто з чиновників, так само як і Нацполіція, не пояснюють чому відеозаписи з нагрудних камер патрульних майже цілий місяць не отримували розголосу і чому зараз усі роблять вигляд, що спрацювали оперативно і буйний заступник міністра отримав по заслугах відразу після інциденту — тоді як він з моменту затримання встиг відсвяткувати всі новорічні і різдвяні свята і, найімовірніше, навіть отримати зарплату за грудень. Яка, напевне, варта того, щоб її отримати.

Хто відреагував на скандальне затримання

Одним із перших засудив негідну поведінку свого замісника сам Олег Уруський, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Він написав, що з Немілостівим сталося "жахлива подія", повʼязана з тим, що він порушив ПДР.

Цікаво, але вже не заступник міністра зʼявився до патрона в коментарі і попросив вибачення. Перед патрульними, яких він намагався побити, Немілостівий вирішив публічно не вибачатися.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль трохи пізніше написав, що поведінка заступник міністра "неприпустима" і тому його "оперативно звільнили".

В Офісі президента також відреагували і написали ціле звернення, в якому Уруського, Шмигаль і Кабмін в цілому хвалять за "оперативне рішення про звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості".

"Віталій Немілостівий не просто намагався уникнути відповідальності, але й нахабно демонстрував, що його статус у виконавчій владі дає йому на це право. Ніякого виправдання такій поведінці бути не може — людина втратила адекватність і заслуговує максимально жорсткої реакції", — зазначив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

"Звільнення Немілостівого — це тільки початок. Обовʼязково має настати і передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані і за непокору поліції. У посадових осіб не повинно бути навіть натяку на вседозволеність", — резюмує Роман Машовець. І знову ніяк не коментує той факт, що між затриманням Немілостівого і його звільненням пройшов майже місяць.

Інцидент поки що можна вважати вичерпаним. Хоча колишній союзник "Слуг народу", а нині їх затятий опонент і викривач Гео Лерос вважає, що ситуація з Немілостівим показова і демонструє, що "з часів Януковича" нічого не змінилося.

"Чіпляли за рукав": як відреагував на скандал сам Немілостівий

Деякий час потому і сам Немілостівий дав ексклюзивний коментар каналу ТСН, який варто вказати повністю. "Я дійсно вчинив адміністративне правопорушення. Воно несумісне, мабуть, із займаною посадою і це правильно, якщо сьогодні суспільство до таких дій відноситься, скажімо так, "старанно". Я зобовʼязаний подати заяву про звільнення, я вже її подав сьогодні о 8 ранку. І віце-премʼєр подав на премʼєра. І сьогодні мене звільнять з роботи за скоєне грубе порушення правил дорожнього руху ", — сказав Немилостивий.

Також він зазначив, що, коли його зупинили патрульні, то були порушені правила оформлення протоколу. За його словами, мовляв, на місце не були залучені свідки, не були виконані інші вимоги для оформлення ДТП. Але Немілостівий "милостиво" зазначає, що не скаржитиметься на порушення.

"У мене є своя точка зору. На дії співробітників ДАІ. Це така річ, я не буду ні скаржитися на когось, ні щось коментувати. Я їхав, мене зупинили, я представився, дав свої документи, сказав, що я винен відразу, не виходячи з авто. Співробітники поліції взяли мої документи і пішли сіли у себе в машині. Деякий час їх не було. Хоча, на мій погляд, якщо вже так, то за законом вони повинні були діяти іншим чином: зупинити, відразу свідків і т.д. Але це їхня справа, нехай вони з собою самі розбираються. я дійсно порушив правила, я цього не заперечував. Але я дивлюся час іде, нічого не відбувається, тому вирішив віддати документи, вони і так у них були, я вже їм представився, визнав, що винен, вирішив віддати ключі та піти додому", — пояснив він. І заявив, що його співробітники патрульної служби "чіпляли за рукав".

"Не порушую громадський порядок, ні до кого не чіпляюся, що не скоював ніяких злочинів, не треба мене смикати за рукав і т.д. Якщо це виглядає так, як виглядає, то я повторюю, що винен", — сказав Немілостівий. І підтвердив, що інцидент стався 30 грудня 2020 року, після третьої години ночі.

"Це було не біля мого будинку, а біля залізничного вокзалу в Києві. Я намагався доїхати туди, де проживаю, в готелі. Викликали після того людину, яка сіла за кермо і відвезла мене додому, де я проживаю, в готель, на моїй машині", — додав він.

Проте Віталій Немілостівий ніяк не прокоментував свої репліки: "Руки прибрав і другий руки прибрав; я заступник міністра, і ви оху… , ви знаєте, хто мій дядько? Ви мені не потрібні!" і той факт, що він намагався всучити ключі від машини патрульним, які відмовлялися їх брати і поліз у бійку. Як і той факт, що він нетверезим сів за кермо і виїхав у зустрічному напрямі на дорогу з одностороннім рухом.

Що загрожує Немілостівому за водіння у нетверезому вигляді

1 липня 2020 року набув чинності закон № 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів", який Верховна Рада прийняла ще в листопаді 2018 року.

У ньому йшлося про те, що пʼяні водії каратимуться вищими штрафами і залучатимуться вже не до адміністративної, а кримінальної відповідальності. Спочатку закон мав запрацювати з 1 січня 2020 року, але парламент відклав його на півроку.

У підсумку цей закон діяв лише день. Так, ще 17 червня Верховна Рада проголосувала за ухвалення проекту №3314, який, між іншим, передбачав скасування кримінальної та введення адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані. Президент Володимир Зеленський підписав його 2 липня, таким чином фактично скасувавши норми закону № 2617-VIII.

Поки що законом не передбачені суворі заходи для водіїв, які вирішили сісти за кермо напідпитку.

Хто такий Віталій Немілостівий

[ + – ] Віталій Немілостівий

Віталій Немілостівий народився в Харкові у 1968 році. У 1994 році закінчив Харківський педагогічний інститут ім. Г.Сковороди, у 2001-му — Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого (спеціальність — юрист).

У 1995 році почав роботу в АТ "Автомобілі Росії", де він до квітня 1997-го обіймав посаду президента, директора із зовнішньоекономічної діяльності.

З квітня по грудень 1997 року був президентом Асоціації "Слобода".

У листопаді 1997 року — вересні 2001-го очолював правління ВАТ "Будгідропривід".

У 2002-2003 роках був генеральним директором ТОВ ІВЦ "Машгідропривід".

З грудня 2003 року до серпня 2004-го обіймав посаду голови правління ЗАТ "ХЗТО".

У грудні 2003 року — серпні 2005-го обіймав посаду гендиректора корпорації "УкрІннМаш» ".

З серпня 2005 року по грудень 2006-го був президентом корпорації "УкрІннМаш".

У грудні 2006 року — квітні 2007-го обіймав посаду першого заступника гендиректора, лютому-квітні 2007-го був в.о. гендиректора, квітні-грудні 2007-го обіймав посаду гендиректора ДП "Завод імені В.А. Малишева" (м.Харків).

Політична діяльність почалася в 2002 році, коли Немілостівий став депутатом Комінтернівської райради Харкова.

З грудня 2012 року по листопад 2014 року — народний депутат України VII скликання від опозиційної партії "Батьківщина" (№62 у виборчому списку). Секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики.

У квітні 2013 року заявив про намір покинути фракцію "Батьківщина". За словами самого депутата — через неконструктивну політику керівництва фракції.

У серпні 2020 року Віталій Немілостівий став заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

А на початку червня Володимир Зеленський називав його одним з кандидатів на посаду віце-премʼєра з оборонно-промислового комплексу та промислової політики.

Чим володіє

Згідно з декларацією про доходи за 2019 рік, Віталій Немілостівий володіє трьома будинками в селі Сороківка, Харківської області та пʼятнадцятьма земельними ділянками там само. У Києві у нього нерухомості два роки тому не було.

Проте були 18 картин радянських і українських художників, дорогий годинник, колекція дорогих спиртних напоїв кількістю з 421 одиниці, 48 ікон і 4 рушниці. Також в декларації вказано багато дорогих меблів, кришталева люстра і сейф. А також солідні суми в цінних паперах, доларах та гривнях. Настільки солідні, що до декларації прикріплений прапорець, що відзначає, що "активи у 10+ разів перевищують доходи".

Сімейний стан

Як написано в декларації за 2011 рік, Віталій Немілостівий одружений, його дружину звуть Світлана, у нього є два сини. В інших деклараціях таких подробиць немає.

Син, Євген Немілостівий, на 50% володіє приватною фірмою ТОВ "ПрАТ Харківський завод транспортного устаткування". Решта 50% належать батькові.