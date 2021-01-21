Украинский язык имеет перспективу стать официальным в странах Евросоюза, – Креминь

Языковой омбудсмен надеется, что в будущем Украина получит ассоциированное членство в Европейской федерации национальных языковых институтов.

Позиции украинского языка как государственного можно существенно усилить, если Украина получит ассоциированное членство в Европейской федерации национальных языковых институтов. Это также будет способствовать в будущем его применению в качестве обязательного в странах ЕС. Об этом написал языковой омбудсмен Тарас Креминь в Facebook.

Креминь сообщил, что говорил об этом во время заседания президиума Национальной академии наук Украины, которое состоялось накануне.

"Языковая интеграция Украины в семьи официальных языков ЕС существенно усилит наши позиции на международной арене. Согласитесь, что украинский язык, на котором общаются десятки миллионов граждан по всему миру, слышен везде. Пришло то время, когда мы можем способствовать тому, чтобы украинский стал официальным языком сообщества", – сказал Креминь.

Он также выразил уверенность, что в тесном сотрудничестве с Национальной академией наук украинский голос будет решающим и на площадке Европейской федерации национальных языковых институтов.

Креминь также обратил внимание на необходимости консолидации усилий ведущих украинских научных языковых институтов для получения Украиной ассоциированного членства в Европейской федерации национальных языковых институтов как составляющей евроинтеграционных процессов государства.

Отметим, 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке. Изменения касаются всех представителей сферы услуг, независимо от формы собственности.