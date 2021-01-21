Українська мова має перспективу стати офіційною в країнах Євросоюзу, — Кремінь

Мовний омбудсмен сподівається, що в майбутньому Україна отримає асоційоване членство в Європейській федерації національних мовних інститутів.

Позиції української мови як державної можна істотно посилити, якщо Україна отримає асоційоване членство в Європейській федерації національних мовних інститутів. Це також буде сприяти в майбутньому його застосуванню в якості обов'язкового в країнах ЄС. Про це написав мовний омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook.

Кремінь повідомив, що говорив про це під час засідання президії Національної академії наук України, яке відбулося напередодні.

"Мовна інтеграція України в сім'ї офіційних мов ЄС суттєво посилить наші позиції на міжнародній арені. Погодьтеся, що українську мову, якою спілкуються десятки мільйонів громадян у всьому світі, чути скрізь. Настав той час, коли ми можемо сприяти тому, щоб українська стала офіційною мовою спільноти", — сказав Кремінь.

Він також висловив упевненість, що в тісній співпраці з Національною академією наук український голос буде вирішальним і на майданчику Європейської федерації національних мовних інститутів.

Кремінь також звернув увагу на необхідність консолідації зусиль провідних українських наукових мовних інститутів для отримання Україною асоційованого членства в Європейській федерації національних мовних інститутів як складової євроінтеграційних процесів держави.

Зазначимо, що 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна працювати винятково державною мовою. Зміни стосуються всіх представників сфери послуг, незалежно від форми власності.