Кравчук в интервью признался в желании съездить в Крым, реакция оккупантов (видео)

Первый президент Украины признался, что хотел бы поехать в Крым, но он сомневается, что это принесет удовлетворение

Эфир был посвящен референдуму в Крыму в 1991 году, который касался создания автономии в составе УССР, — сообщает Лига.

"Вы знаете, я бы хотел (посетить Крым). Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учётом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка принесёт мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной", – заявил Кравчук.

Оккупационной "власти" аннексированного полуострова уже отреагировали на заявление Леонида Кравчука.

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"Пусть приезжает, конечно, отдохнет на Южном берегу Крыма, поездит и посмотрит. Мы заинтересованы, чтобы они своими глазами увидели и сказали там, в Украине: "Ребята, давайте останавливаться, люди развиваются, и пусть живут так, как они сделали выбор в 2014 году", — заявил первый заместитель "главы парламента" Крыма Юхим Фикс.

По словам Фикса, первому президенту Украины показали бы Керченский мост и "изменения в селах".

Напомним, летом 2021 года пройдет первое заседание "Крымской платформы", которая призвана реинтегрировать Крым.