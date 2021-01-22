Кравчук в інтерв'ю зізнався в бажанні з'їздити до Криму, реакція окупантів (відео)

Перший президент України зізнався, що хотів би поїхати в Крим, але він сумнівається, що поїздка принесе задоволення.

Ефір був присвячений референдуму в Криму у 1991 році, який стосувався створення автономії в складі УРСР, — повідомляє Ліга.

"Ви знаєте, я б хотів (відвідати Крим). Але я зараз їжджу дуже мало далеко. З урахуванням ситуації, яка зараз в Криму, я не думаю, що ця поїздка принесе мені велике задоволення. Я не думаю, що ця поїздка могла б бути позитивно оцінена і російською стороною", — заявив Кравчук.

Окупаційна "влада" анексованого півострова вже відреагувала на заяву Леоніда Кравчука.

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"Нехай приїжджає, звичайно, відпочине на Південному березі Криму, поїздить і подивиться. Ми зацікавлені, щоб вони своїми очима побачили і сказали там, в Україні: "Хлопці, давайте зупинятися, люди розвиваються, і нехай живуть так, як вони зробили вибір у 2014 році", — заявив перший заступник "голови парламенту" Криму Юхим Фікс.

За словами Фікса, першому президенту України показали б Керченський міст і "зміни в селах".

Нагадаємо, влітку 2021 року відбудеться перше засідання "Кримської платформи", яка має на меті реінтегрувати Крим.