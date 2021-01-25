В Раде сообщили, какие законопроекты планируют рассмотреть до каникул

В повестке дня важнейшие законопроекты о Бюро экономической безопасности, СБУ и референдуме.

"Выборов в этом году не будет, поэтому народным депутатам следует направить максимум усилий на то, чтобы Украина вместе со всем миром восстанавливалась после последствий пандемии", – заявил 25 января на согласительном совете в ВР председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

На этой неделе депутаты завершают работу 4-й сессии и с 30 января уходят на зимние каникулы. За оставшиеся рабочие дни они планируют рассмотреть такие законопроекты:

№ 3087-д – о Бюро экономической безопасности. Новый орган нужен для того, чтобы окончательно похоронить налоговую милицию.

№ 3196-д – о реформе СБУ.

№ 3318 – о ветеринарной медицине.

№ 4531 – о восстановлении конкурсов при отборе на госслужбу.

№ 4241 – о коллекторской деятельности и регулировании деятельности микрофинансовых структур.

№ 4278 – об увеличении до 150 евро безналоговой стоимости почтовых отправлений.

№ 3612 – о народовластии через всеукраинский референдум.

Напомним, также на согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о мерах, которые принимаются для борьбы с неперсональным голосованием депутатов (копкодавством).