У Раді повідомили, які законопроєкти планують розглянути до канікул

На порядку денному найважливіші законопроєкти про Бюро економічної безпеки, СБУ і референдум.

"Виборів цьогоріч не буде, тому народним депутатам слід спрямувати максимум зусиль на те, щоб Україна разом з усім світом відновлювалася після наслідків пандемії", — заявив 25 січня на погоджувальній раді у ВР голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Цього тижня депутати завершують роботу 4 сесії і з 30 січня йдуть на зимові канікули. За решту робочих днів вони планують розглянути такі законопроєкти:

№ 3087-д — про Бюро економічної безпеки. Новий орган потрібний для того, щоб остаточно поховати податкову міліцію.

№ 3196-д — про реформу СБУ.

№ 3318 — про ветеринарну медицину.

№ 4531 — про відновлення конкурсів під час відбору на держслужбу.

№ 4241 — про колекторську діяльність та регулювання діяльності мікрофінансових структур.

№ 4278 — про збільшення до 150 євро безподаткової вартості поштових відправлень.

№ 3612 — про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, також на погоджувальній раді депутатських фракцій та груп 25 січня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про заходи, які ухвалюються для боротьби із неперсональним голосуванням депутатів (копкодавством).