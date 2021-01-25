Администрация Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла в Украине, – Кулеба

Глава украинского МИД считает, что Россия не будет главным вопросом внешнеполитической повестки нового президента США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что администрация президента США Джо Байдена ищет нового кандидата на должность посла в Украине вместо генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона, кандидатуру которого еще вносил Дональд Трамп и утвердил профильный Комитет Сената США.

Об этом он сказал в эфире Украина 24.

"Был генерал Дейтон, уже почти завершилась процедура, но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу, и новая администрация Байдена будет искать нового кандидата на эту должность", – сказал Кулеба.

Кит Дейтон, 71 год, генерал-лейтенант в отставке с 2010 года. Сейчас возглавляет Центр им. Маршалла в Германии. Ранее Дейтон был координатором по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планов и политики штаба США, директором операций разведки Пентагона. Дейтон также служил атташе по военным вопросам при посольстве США в России.

Глава украинского МИД не назвал фамилии вероятных кандидатов, отметив, что администрация США пока не сделала свой выбор.

"Я хочу, чтобы все поняли одну вещь: Байден не просыпается и не ложится спать с мыслью о том, что же сделать для Украины, и какого посла туда назначить. Я вам больше скажу: даже Россия, о которой мы естественно сейчас много говорим, не будет главным вопросом на внешнеполитической повестке дня администрации Байдена", – считает Кулеба.

Министр также выразил уверенность, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский "легко найдут общий язык", когда встретятся.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев ранее заявил, что Мари Йованович может вернуться в Киев в качестве посла США в Украине, а посол, которого уже утвердили, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, будет заменен.