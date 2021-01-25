Адміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла в Україні, — Кулеба

Голова українського МЗС вважає, що Росія не буде головним питанням зовнішньополітичного порядку нового президента США.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена шукає нового кандидата на посаду посла в Україні замість генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона, кандидатуру якого ще вносив Дональд Трамп і затвердив профільний Комітет Сенату США.

Про це він сказав в ефірі Україна 24.

"Був генерал Дейтон, уже майже завершилася процедура, але поки ми виходимо з того, що це питання поставлено на паузу, і нова адміністрація Байдена буде шукати нового кандидата на цю посаду", — сказав Кулеба.

Кіт Дейтон, 71 рік, генерал-лейтенант у відставці з 2010 року. Наразі очолює Центр ім. Маршалла в Німеччині. Раніше Дейтон був координатором з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планів і політики штабу США, директором операцій розвідки Пентагону. Дейтон також служив аташе з військових питань при посольстві США в Росії.

Голова українського МЗС не назвав прізвища ймовірних кандидатів, зазначивши, що адміністрація США поки не зробила свій вибір.

"Я хочу, щоб всі зрозуміли одну річ: Байден не прокидається і не лягає спати з думкою про те, що ж зробити для України, і якого посла туди призначити. Я вам більше скажу: навіть Росія, про яку ми нині багато говоримо, НЕ буде головним питанням на зовнішньополітичному порядку денному адміністрації Байдена", — вважає Кулеба.

Міністр також висловив упевненість, що президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський "легко знайдуть спільну мову", коли зустрінуться.

Нагадаємо: депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв раніше заявив, що Марі Йованович може повернутися до Києва в ролі посла США в Україні, а посол, якого вже затвердили, генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон, буде замінений.