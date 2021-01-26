Словакия примет участие в саммите Крымской платформы

Эмине Джапарова выразила благодарность словацкой стороне за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Словакия планирует принять участие в саммите Крымской платформы, который пройдет в августе 2021 года в Киеве.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

Отмечается, что первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова и госсекретарь Министерства иностранных дел Словакии Ингрид Броцкова сегодня открыли совместный экспертный форум.

В частности, Джапарова рассказала словацким коллегам о целях работы Крымской платформы.

Рассказывая о ситуации во временно оккупированном Крыму, Эмине Джапарова обратила внимание на ухудшение ситуации с правами человека и милитаризацию полуострова со стороны оккупантов.

Джапарова также привлекла внимание участников дискуссии к принудительному изменению демографического состава населения Крыма.

Кроме того, Эмине Джапарова обозначила приоритеты внешней политики Украины на 2021 год, а также выразила благодарность словацкой стороне за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Со своей стороны, Броцкова отметила, что Словакия поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины и не признает нарушение ее территориальной целостности.

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма.

США также готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы. Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности.

Саммит "Крымской платформы" пройдет 23 августа 2021 года.