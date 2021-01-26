Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи

Еміне Джапарова висловила подяку словацькій стороні за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Словаччина планує взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться в серпні 2021 року в Києві.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

Зазначається, що перший заступник Міністра закордонних справ Еміне Джапарова та держсекретар Міністерства закордонних справ Словаччини Інгрід Броцкова сьогодні відкрили спільний експертний форум.

Зокрема, Джапарова розповіла словацьким колегам про цілі роботи Кримської платформи.

Розповідаючи про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, Еміне Джапарова звернула увагу на погіршення ситуації з правами людини і мілітаризацію півострова з боку окупантів.

Джапарова також привернула увагу учасників дискусії до примусової зміни демографічного складу населення Криму.

Крім того, Еміне Джапарова розставила пріоритети зовнішньої політики України на 2021 рік, а також висловила подяку словацькій стороні за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Зі свого боку, Броцкова зазначила, що Словаччина підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України і не визнає порушення її територіальної цілісності.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи і запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.

Раніше Зеленський заявив, що Євросоюз готовий приєднатися до ініціативи за форматом міжнародної Кримської платформи. А Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Великобританію до платформи з деокупації Криму.

США також готові до співпраці над створенням ініційованої Україною Кримської платформи. Литва підтримує українську ініціативу про створення міжнародної Кримської платформи і має намір брати участь в її діяльності.

Саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня 2021 року.