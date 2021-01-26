Покушение на сотрудника СБУ в Киеве: в Раде хотят реформировать спецслужбу

Парламент может принять законопроект о реформе спецслужбы на фоне скандала с попыткой организовать покушение сотрудника.

В четверг, 26 января, Верховная Рада планирует рассмотреть долгожданный законопроект о реорганизации СБУ. Его главная задача — лишить ведомство правоохранительных функций и ряда полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала Фокусу, что шансы получить поддержку в первом чтении у нынешнего документа высокие. «Законопроект прошел профильный комитет, чего не случалось ни с одним предыдущим (документом по реформе СБУ) на протяжении 30 лет. Он уже есть в повестке дня Верховной рады, и на этот раз у него больше, чем когда-либо, шансов получить поддержку парламентариев». — замечает нардеп в разговоре с Фокусом.

Необходимость срочного рассмотрения законопроекта о реформе СБУ в последние дни особенно актуализировалась из-за шумного скандала вокруг якобы подготовки покушения на начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова экс-сотрудником спецслужбы Юрием Расюком по заказу бывшего первого зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

По словам Безуглой, нынешняя ситуация, в которой СБУ расследуют сами себя, в очередной раз остро поставила вопрос о том, что это за ведомство.

«Сейчас это гибрид, по функционалу и полномочиям ближе к правоохранительным органа, а не спецслужба, которая работает на защиту нацбезопасности — отмечает Безуглая.