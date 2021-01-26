Замах на співробітника СБУ в Києві: у Раді хочуть реформувати спецслужбу

Парламент може ухвалити законопроєкт про реформу спецслужби на тлі скандалу зі спробою організувати замах на співробітника.

У четвер, 26 січня, Верховна Рада планує розглянути довгоочікуваний законопроєкт про реорганізацію СБУ. Його головне завдання — позбавити відомство правоохоронних функцій і низки повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю.

Заступниця голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла розповіла Фокусу, що шанси отримати підтримку в першому читанні у нинішнього документа високі. «Законопроєкт пройшов профільний комітет, чого не траплялося ні з одним попереднім (документом щодо реформи СБУ) протягом 30 років. Він уже є в порядку денному Верховної Ради, і цього разу у нього більше, ніж будь-коли, шансів отримати підтримку парламентаріїв», — зауважує нардепка в розмові з Фокусом.

Необхідність термінового розгляду законопроєкту про реформу СБУ останніми днями особливо актуалізувалася через гучний скандал навколо нібито підготовки замаху на начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова екс-співробітником спецслужби Юрієм Расюком на замовлення колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного.

За словами Безуглої, нинішня ситуація, в якій СБУ розслідують самі себе, вчергове гостро поставила питання про те, що це за відомство.

«Зараз це гібрид, за функціоналом і повноваженнями ближчий до правоохоронних органів, а не спецслужба, яка працює на захист нацбезпеки», — зазначає Безугла.