Будет создан специальный реестр: в Раде намерены сажать за сокрытие гражданства РФ

Нардепы собрались ввести для украинцев ответственность за несвоевременную или заведомо ложную подачу "декларации о гражданстве".

Народные депутаты Украины от правящей партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду ряд законопроектов о введении административной и уголовной ответственности за утаивание гражданства Российской Федерации.

В частности, депутатская группа в составе "слуг" Олега Дунды, Александра Алексейчука и Дмитрия Микиша, зарегистрировала в канцелярии ВР сразу три соответствующих законопроекта.

Так, в тексте зарегистрированного в понедельник, 25 января, законопроекта №4641 предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей: "Несообщение гражданином Украины в установленном порядке о наличии или приобретении гражданства (подданства) страны-агрессора". Такое преступление, в случае вступления закона в силу, будет наказываться лишением свободы от двух до пяти лет.

Одновременно с этим документом, в тот же день Рада получила от указанной депутатской группы еще одно внесение – законопроект №4640, которым предлагается создать специальный реестр украинцев, которые имеют дополнительное иностранное гражданство.

Как указано в документе, "лица, которые получили или вышли из иностранного гражданства" должны будут в обязательном порядке в месячный термин подавать специальную декларацию об этом факте в центральные органы исполнительной власти. Этим же законом будут внесены изменения в Избирательный кодекс Украины, по лишения граждан Украины, имеющих также и русский паспорт, права голоса на выборах или права баллотироваться в депутаты местных советов или в органы местного самоуправления.

В то же время, как сообщается в законопроекте №4642, который был подан "слугами" в этом же пакете, за игнорирования указанных требований, а также за несвоевременную или заведомо ложную подачу "декларации о гражданстве" предлагается ввести административную ответственность. В частности законотворцы намерены штрафовать нарушителей на сумму от 340 до 510 тысяч гривен.

Напомним, во вторник, 26 января Министерство внутренних дел РФ сообщило, что российское гражданство в 2020 году получили свыше 400 тысяч украинцев, что по их же данным, якобы на 110 тысяч больше, чем в 2019-м. Отметим также, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее пояснял, что будет после деоккупации Донбасса с теми украинцами в ОРДЛО, которые получили паспорта РФ.