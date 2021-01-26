Створять спеціальний реєстр: у Раді мають намір саджати за приховування громадянства РФ

Нардепи зібралися ввести для українців відповідальність за несвоєчасну або навмисно неправдиву подачу "декларації про громадянство".

Народні депутати України від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради низку законопроєктів про введення адміністративної та кримінальної відповідальності за приховування громадянства Російської Федерації.

Зокрема, депутатська група в складі "слуг" Олега Дунда, Олександра Алексейчука і Дмитра Мікіша, зареєструвала в канцелярії ВР одразу три відповідні законопроєкти.

Так, у тексті зареєстрованого в понеділок, 25 січня, законопроєкту №4641 пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею: "Неповідомлення громадянином України в установленому порядку про наявність або набуття громадянства (підданства) країни-агресора". Такий злочин, у разі набрання законом чинності, буде каратися позбавленням волі від двох до п'яти років.

Одночасно з цим документом, того ж дня Рада отримала від зазначеної депутатської групи ще одне внесення — законопроєкт №4640, за яким пропонується створити спеціальний реєстр українців, які мають додаткове іноземне громадянство.

Як зазначено в документі, "особи, які отримали або вийшли з іноземного громадянства" повинні будуть в обов'язковому порядку в місячний термін подавати спеціальну декларацію про цей факт до центральних органів виконавчої влади. Цим же законом будуть внесені зміни до Виборчого кодексу України, за позбавлення громадян України, що мають також і російський паспорт, права голосу на виборах або права балотуватися в депутати місцевих рад або в органи місцевого самоврядування.

Водночас, як повідомляється в законопроєкті №4642, який був поданий "слугами" в цьому ж пакеті, за ігнорування зазначених вимог, а також за несвоєчасну або навмисно неправдиву подачу "декларації про громадянство" пропонується ввести адміністративну відповідальність. Зокрема, законотворці мають намір штрафувати порушників на суму від 340 до 510 тисяч гривень.

Нагадаємо, у вівторок, 26 січня Міністерство внутрішніх справ РФ повідомило, що російське громадянство в 2020 році отримали понад 400 тисяч українців, що за їхніми ж даними, нібито на 110 тисяч більше, ніж в 2019-му. Зазначимо також, що Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков раніше пояснював, що буде після деокупації Донбасу з тими українцями в ОРДЛО, які отримали паспорти РФ.