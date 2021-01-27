"Украина возвращается в мировую повестку дня", - ОП о разговоре Байдена с Путиным

Украинский вопрос стал одной из первой тем, которую обсудили президенты США и России.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента прокомментировал журналисту Фокуса разговор президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора они обсуждали, в том числе и Украину.

"На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным — это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", — сказал Подоляк.

По его словам, несмотря на формальную тему разговора о стратегическом разоружении, наполнение разговора было гораздо шире и объемнее. Оно выглядит идеально для интересов Украины. Байден не только озвучил ключевую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета, но и поставил этот вопрос одним первым.

"Это значит, что у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром — полное прекращение агрессивной политики России. И первейшее в этом — прекращение агрессии против Украины, возвращение всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований. Президент Байден акцентировал это очень четко, предметно и системно", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, вчера 26 января Джо Байден провел первый телефонный разговор с Путиным. Среди обсуждаемых вопросов была Украина, Навальный и хакерские атаки.