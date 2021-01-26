Байден и Путин впервые поговорили по телефону: обсудили Украину, Навального и хакерские атаки

Беседа президентов РФ и США, по мнению Кремля, была деловой и откровенной.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого поздравил коллегу с началом работы на посту президента США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, в частности "внутриукраинское урегулирование".

Кроме того, стороны обсудили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и пандемию коронавируса, а также рассмотрели возможности сотрудничества стран в торгово-экономической сфере.

Путин и Байден также затронули тему выхода США из Договора по открытому небу, а также проблематику сохранения совместного плана действий по иранской ядерной программе.

В Кремле добавили, что беседа президентов РФ и США была деловой и откровенной.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, Байден позвонил с намерением обсудить готовность продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) на пять лет, передает Reuters.

Президенты также обсудили вмешательство в выборы 2020 года, кибератаки, отравление и задержание оппозиционера Алексея Навального, а также обращение с протестующими со стороны российских силовиков во время недавних митингов.

Псаки сказала, что Байден во время разговора заявил о решительной поддержке суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии.

Как сообщает кремлевский источник Telegram-канала "Легитимный", украинский вопрос был "затронут косвенно в общем блоке геополитических кейсов".

По данным Telegram-канала, "в основном это были общие фразы с главным акцентом, что украинский кейс необходимо решать дипломатическим переговорным путем".

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность переговоров Джо Байдена с Путиным в Кремле не обсуждалась.

Официальный Киев уже работает над реализацией приглашения Джо Байдена в Украину. Помимо этого, уже ведется работа над возможным визитом в США президента Украины Владимира Зеленского. Всему этому должен предшествовать телефонный разговор глав государств.