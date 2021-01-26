Байден і Путін уперше поговорили по телефону: обговорили Україну, Навального і хакерські атаки

Бесіда президентів РФ і США, на думку Кремля, була діловою та відвертою.

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом, під час якої привітав колегу з початком роботи на посаді президента США.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.

Під час розмови президенти обговорили актуальні питання двостороннього і міжнародного порядку, зокрема "внутрішньоукраїнське врегулювання".

До того ж, сторони обговорили Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) і пандемію коронавірусу, а також розглянули можливості співробітництва країн у торговельно-економічній сфері.

Путін і Байден також торкнулися теми виходу США з Договору про відкрите небо, а також проблематику збереження спільного плану дій щодо іранської ядерної програми.

У Кремлі додали, що бесіда президентів РФ і США була діловою та відвертою.

Як повідомляє кремлівське джерело Telegram-каналу "Легітимний", українське питання було "порушене опосередковано в загальному блоці геополітичних кейсів".

За даними Telegram-каналу, "здебільшого це були загальні фрази з головним акцентом, що український кейс необхідно вирішувати дипломатичним переговорним шляхом".

21 січня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що можливість переговорів Джо Байдена з Путіним у Кремлі не обговорювалася.

Офіційний Київ вже працює над реалізацією запрошення Джо Байдена до України. До того ж, уже ведеться робота над можливим візитом у США президента України Володимира Зеленського. Усьому цьому повинна передувати телефонна розмова глав держав.