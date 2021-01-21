Дипломаты уже работают над визитом Байдена в Украину и его первым контактом с Зеленским

Вопрос визита президента США в Киев будет одним из первых в диалоге украинских дипломатов с новой американской администрацией.

Официальный Киев уже работает над реализацией приглашения президента США Джо Байдена в Украину. Об этом в четверг, 21 января, сообщает "Укринформ" со ссылкой на посла Украины в США Владимира Ельченко.

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", – цитирует дипломата издание.

Помимо этого, уже ведется работа над возможным визитом в США президента Украины Владимира Зеленского. Всему этому должен предшествовать телефонный разговор глав государств. Он, по мнению Ельченко, состоится уже очень скоро.

Дипломат считает, что новая американская администрация, учитывая ее осведомленность украинскими проблемами, в этом диалоге сосредоточится, в первую очередь, на борьбе с коррупцией в Украине и на реформе судебной системы.

Напомним, 20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наблюдал за церемонией инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он пригласил нового президента США в Киев.