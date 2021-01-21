Дипломати вже працюють над візитом Байдена до України і його першим контактом із Зеленським

Питання візиту президента США до Києва буде одним з перших у діалозі українських дипломатів з новою американською адміністрацією.

Офіційний Київ уже працює над реалізацією запрошення президента США Джо Байдена до України. Про це в четвер, 21 січня, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на посла України в США Володимира Єльченка.

"Це буде одне з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією", — цитує дипломата видання.

Крім цього, уже ведеться робота над можливим візитом у США президента України Володимира Зеленського. Усьому цьому повинна передувати телефонна розмова глав держав. Вона, на думку Єльченка, відбудеться вже дуже скоро.

Дипломат вважає, що нова американська адміністрація, враховуючи її обізнаність українськими проблемами, у цьому діалозі зосередиться, перш за все, на боротьбі з корупцією в Україні та на реформу судової системи.

Нагадаємо, 20 січня Байден склав присягу й офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу склала й Камала Гарріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після складання присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.