Контакты Путина и Байдена пока не планируются, – Песков

По словам пресс-секретаря Кремля, очное общение лидеров стран на международном уровне существенно затрудняет пандемия коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность переговоров нового президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пока в Кремле не обсуждалась.

Об этом сообщает Интерфакс.

На вопрос журналистов о том, можно ли ожидать встречу или переговоры Путина и Байдена в ближайшее время, Песков ответил, что очное общение лидеров стран на международном уровне сейчас затруднено из-за пандемии коронавируса.

"Нет, пока таких обсуждений не ведется. Вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемической ситуацией. Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется", – сказал Песков.

Он добавил, что для потенциальной встречи двух лидеров должны появиться предпосылки.

"Для этого должны созреть какие-то предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи. Пока никакой ни подготовки, ни конкретно такой вопрос не стоит на повестке дня", – сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, 20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.