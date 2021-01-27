"Україна повертається до світового порядку денного", — ОП про розмову Байдена з Путіним

Українське питання стало однією з перших тем, яку обговорили президенти США і Росії.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента прокоментував журналісту Фокуса розмову президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови вони обговорювали, зокрема й Україну.

"На мій погляд, телефонна розмова між Байденом і Путіним — це позначення ключового пріоритету нової адміністрації, свого роду сигнал: ми повертаємося до світового порядку денного з традиційними цінностями і традиційною жорсткістю стосовно тих, хто порушує правила", — сказав Подоляк.

За його словами, незважаючи на формальну тему розмови про стратегічне роззброєння, наповнення розмови було набагато ширшим та об'ємнішим. Воно виглядає ідеально для інтересів України. Байден не тільки озвучив ключову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету, а й поставив це питання одним з перших.

"Це означає, що у Росії є тільки один шанс на хоч якісь мінімально нормальні відносини з Америкою і цивілізованим світом — повне припинення агресивної політики Росії. І найперше в цьому — припинення агресії проти України, повернення всіх наших тимчасово окупованих територій, відмова від підтримки різних незаконних збройних бандформувань. Президент Байден акцентував це дуже чітко, предметно і системно", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, вчора 26 січня Джо Байден провів першу телефонну розмову з Путіним. Серед обговорюваних питань була Україна, Навальний і хакерські атаки.