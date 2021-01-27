Восстановление Минагропрода перенесено на 1 марта из-за борьбы чиновников

Минэкономики не хочет возвращать Госпродпотребслужбу под контроль Минагропрода.

Согласно решению Кабмина, восстановление деятельности Минагропрода должно было начаться с 1 февраля, но в связи с дополнительными консультациями этот вопрос откладывается до 1 марта. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время заседания аграрного комитета Верховной Рады.

По его словам, Минагропрод должен реализовывать свою политику через такие центральные органы исполнительной власти: Госгеокадастр – в части реализации земельной реформы и формирования земельных отношений, Госводагентство – в части реализации проектов орошения и мелиорации, Госрыбагентство – что касается рыбного хозяйства и Госпродпотребслужбу. Наличие в этом перечне последней службы – это "вопрос, касающийся регулирования концепции "от поля к столу" и обеспечения продовольственной безопасности", – отметил Лещенко.

Аграрный комитет ВР единогласно поддержал предложение обратиться к главе правительства Денису Шмыгалю с просьбой восстановить Министерство аграрной политики и продовольствия с функциями, которые были до его ликвидации.

Шесть аграрных ассоциаций обратились к правительству с просьбой возобновить деятельность Минагропрода с теми функциями, которые у него были раньше. Они выступают против того, чтобы Минэкономики оставило Госпродпотребслужбу у себя.

Председатель "Всеукраинского конгресса фермеров", глава объединения "Агро-продовольственная рада" Иван Слободяник напомнил, что перед ликвидацией аграрное министерство было мощной структурой: пять органов центральной исполнительной власти, ряд государственных предприятий, ключевые из которых "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и "Аграрный фонд", много учреждений и земли.

Сейчас рыбное и лесное агентства отошли в Минэкологии, госпредприятия с землей переданы в Фонд госимущества, а остальное ушло Минэкономики.

"В странах ЕС министерства аграрной политики занимаются еще и сельским развитием, а в Украине оно вообще в Министерстве инфраструктуры. Нужно восстанавливать министерство в тех функциях, которые были до ликвидации. Плюс следовало бы передать ему координацию мелиорации, потому что после засухи орошение станет задачей именно аграрного министерства, а не Минэкологии, как сейчас", — считает Слободяник.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров исключил из своего постановления от 2 сентября 2019 года пункт о присоединении Министерство аграрной политики и продовольствия к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Таким образом Минагропрод был восстановлен.

17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.