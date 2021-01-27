Відновлення Мінагропроду перенесено на 1 березня через боротьбу чиновників

Мінекономіки не хоче повертати Держпродпотребслужбу під контроль Мінагропроду.

Згідно з рішенням Кабміну, відновлення діяльності Мінагропроду мало розпочатися з 1 лютого, але у зв'язку з додатковими консультаціями це питання відкладається до 1 березня. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко під час засідання аграрного комітету Верховної Ради.

За його словами, Мінагропрод повинне реалізовувати свою політику через такі центральні органи виконавчої влади: Держгеокадастр — у частині реалізації земельної реформи та формування земельних відносин, Держводагентство — у частині реалізації проєктів зрошення і меліорації, Держрибагентство — що стосується рибного господарства і Держпродпотребслужбу. Наявність у цьому переліку останньої служби — це "питання, що стосується регулювання концепції "від поля до столу" і забезпечення продовольчої безпеки", — зазначив Лещенко.

Аграрний комітет ВР одноголосно підтримав пропозицію звернутися до голови уряду Дениса Шмигаля з проханням відновити Міністерство аграрної політики і продовольства з функціями, що були до його ліквідації.

Шість аграрних асоціацій звернулися до уряду з проханням відновити діяльність Мінагропроду з тими функціями, що були в нього раніше. Вони виступають проти того, щоб Мінекономіки залишило Держпродпотребслужбу в себе.

Голова "Всеукраїнського конгресу фермерів", голова об'єднання "Агро-продовольча рада" Іван Слободяник нагадав, що перед ліквідацією аграрне міністерство було потужною структурою: п'ять органів центральної виконавчої влади, ряд державних підприємств, ключові з яких "Державна продовольчо-зернова корпорація України" і "Аграрний фонд", багато установ і землі.

Наразі рибне та лісове агентства відійшли до Мінекології, держпідприємства із землею передані до Фонду держмайна, а решта пішла до Мінекономіки.

"У країнах ЄС міністерства аграрної політики займаються ще й сільським розвитком, а в Україні воно взагалі в Міністерстві інфраструктури. Потрібно відновлювати міністерство в тих функціях, що були до ліквідації. Плюс варто було б передати йому координацію меліорації, тому що після посухи зрошення стане завданням саме аграрного міністерства, а не Мінекології, як нині", — вважає Слободяник.

Нагадаємо: 28 грудня 2020 року Кабінет міністрів виключив зі своєї постанови від 2 вересня 2019 року пункт про приєднання Міністерства аграрної політики і продовольства до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Таким чином Мінагропрод було відновлене.

17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства.