В App Store появилось приложение для фракции "Слуга народа"

Интерфейс для членов фракции и остальных пользователей отличается.

В App Store, онлайн-магазине для платформы iOS, появилось приложение с названием "Фракция СН". При его помощи пользователи могут следить за голосованиями и динамикой посещений депутатов от "Слуги народа", принятыми законопроектами и другой статистической информацией.

В разделе "Частые вопросы" приложения утверждается, что информация касательно голосований обновляется в режиме онлайн. В системе отображаются только те голосования, которые фракция "Слуга народа" согласовала поддержать.

[ + – ] Мобильное приложение "Слуга народа" Фото: Фокус [ + – ] Мобильное приложение "Слуга народа" Фото: Фокус [ + – ] Мобильное приложение "Слуга народа" Фото: Фокус

Приложение является полностью бесплатным и скачать его может любой владелец устройства от компании Apple.

Впрочем, издание "Страна" сообщило, что интерфейс приложения для аккаунтов членов фракции и остальных пользователей отличается. В частности, для парламентариев доступен "рейтинг эффективности" и "деструктивность" по каждому из "Слуг народа".

"У меня 21 место по эффективности и 192 по деструктивности. То есть, я достаточно конструктивный депутат", — рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Его рейтинг эффективности составил 95%.

А самым "деструктивным" (28%) оказался Александр Дубинский. На вопрос "как формируется этот рейтинг?" Корниенко ответил следующее:

"Думаю, что это количество голосований не вместе с фракцией".

[ + – ] Интерфейс члена фракции в мобильном приложении "Слуга народа" Фото: "Страна"

Корниенко сообщил, что приложение разработали программисты по заказу партии "Слуга народа".

Создателем приложения "Фракция СН" в App Store указана "Oshkola, Tov".

Напомним, в середине января Минцифры анонсировало запуск платформы электронной демократии "ВзаємоДія". Разработчики обещают, что на сайте можно будет свободно коммуницировать с госорганами и принимать решения.