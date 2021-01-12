Минцифры запускает платформу электронной демократии “ВзаємоДія”

К 2022 году на сервисе будет доступен целый ряд электронных услуг, в том числе онлайн обращения и запросы в госорганы.

Платформа станет полезной гражданам, госслужащим, общественным организациям и представителям СМИ, — сообщил Михаил Федоров в Facebook.

На сайте можно будет свободно коммуницировать с госорганами и принимать решения, обещают разработчики.

"ВзаємоДія" уже доступна по ссылке.

По словам министра, первые сервисы станут доступными на сайте весной 2021. Проект разрабатывается при поддержке Фонда Восточная Европа, командой Минцифры, а также Секретариатом Кабмина и Верховной Радой.

На сайте "ВзаємоДії" будут доступны следующие функции:

Е-обращения и е-запросы. На сайте можно будет отслеживать состояние рассмотрения запроса. Получать ответы от госорганов в личном кабинете пользователя,

Е-консультации. Сервис позволит оставлять комментарии к проектам нормативно-правовых актов и документов, а также вносить пропозиции касательно их содержания.

Е-петиции – позволит инициировать или поддержать уже существующую петицию к Кабмину. А также узнать статус рассмотрения петиции, и получить ответ на нее.

Е-конкурсы – позволит учавствовать в отборе проектов институтов общественности. А также отслеживать проведение конкурса.

Е-выборы. Сервис позволит выбирать членов общественных советов при органах исполнительной власти, а также конкурсы проектов Всеукраинского бюджета общественности. О возможности голосовать онлайн на выборах большего масштаба пока не сообщалось.

Новости правительства.

Напомним, что Минцифра займется разработкой "цифровой гривны".

Также в Минцифры поделились планами на 2021 год.