В App Store з'явився додаток для фракції "Слуга народу"
Інтерфейс для членів фракції та інших користувачів відрізняється.
В App Store, онлайн-магазині для платформи iOS, з'явився додаток з назвою "Фракція СН". При його допомозі користувачі можуть стежити за голосуваннями і динамікою відвідувань депутатів від "Слуги народу", ухваленими законопроєктами та іншою статистичною інформацією.
У розділі "Часті питання" додатка стверджується, що інформація щодо голосувань оновлюється в режимі онлайн. У системі відображаються тільки ті голосування, які фракція "Слуга народу" узгодила підтримати.
Додаток є повністю безкоштовним і завантажити його може будь-який власник пристрою від компанії Apple.
Втім, видання "Країна" повідомило, що інтерфейс програми для акаунтів членів фракції та інших користувачів відрізняється. Зокрема, для парламентаріїв доступний "рейтинг ефективності" і "деструктивність" по кожному зі "Слуг народу".
"У мене 21 місце з ефективності і 192 з деструктивності. Тобто, я досить конструктивний депутат", — розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Його рейтинг ефективності становить 95%.
А найбільш "деструктивним" (28%) виявився Олександр Дубинський. На питання "як формується цей рейтинг?" Корнієнко відповів таке:
"Думаю, що це кількість голосувань не разом з фракцією".
Корнієнко повідомив, що додаток розробили програмісти на замовлення партії "Слуга народу".
Творцем додатка "Фракція СН" в App Store вказана "Oshkola, Tov".
Нагадаємо: у середині січня Мінцифра анонсувало запуск платформи електронної демократії "Взаємодія". Розробники обіцяють, що на сайті можна буде вільно комунікувати з держорганами і приймати рішення.