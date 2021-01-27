В App Store з'явився додаток для фракції "Слуга народу"

Інтерфейс для членів фракції та інших користувачів відрізняється.

В App Store, онлайн-магазині для платформи iOS, з'явився додаток з назвою "Фракція СН". При його допомозі користувачі можуть стежити за голосуваннями і динамікою відвідувань депутатів від "Слуги народу", ухваленими законопроєктами та іншою статистичною інформацією.

У розділі "Часті питання" додатка стверджується, що інформація щодо голосувань оновлюється в режимі онлайн. У системі відображаються тільки ті голосування, які фракція "Слуга народу" узгодила підтримати.

[ + – ] Мобільний додаток "Слуга народу" Фото: Фокус [ + – ] Мобільний додаток "Слуга народу" Фото: Фокус [ + – ] Мобільний додаток "Слуга народу" Фото: Фокус

Додаток є повністю безкоштовним і завантажити його може будь-який власник пристрою від компанії Apple.

Втім, видання "Країна" повідомило, що інтерфейс програми для акаунтів членів фракції та інших користувачів відрізняється. Зокрема, для парламентаріїв доступний "рейтинг ефективності" і "деструктивність" по кожному зі "Слуг народу".

"У мене 21 місце з ефективності і 192 з деструктивності. Тобто, я досить конструктивний депутат", — розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Його рейтинг ефективності становить 95%.

А найбільш "деструктивним" (28%) виявився Олександр Дубинський. На питання "як формується цей рейтинг?" Корнієнко відповів таке:

"Думаю, що це кількість голосувань не разом з фракцією".

[ + – ] Інтерфейс члена фракції в мобільному додатку "Слуга народу" Фото: "Страна"

Корнієнко повідомив, що додаток розробили програмісти на замовлення партії "Слуга народу".

Творцем додатка "Фракція СН" в App Store вказана "Oshkola, Tov".

Нагадаємо: у середині січня Мінцифра анонсувало запуск платформи електронної демократії "Взаємодія". Розробники обіцяють, що на сайті можна буде вільно комунікувати з держорганами і приймати рішення.