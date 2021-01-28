Служба опасности. Что стоит за исчезновением сотрудника СБУ Дмитрия Нескоромного?

В Службе безопасности Украины скандал: один сотрудник якобы организовывал покушение на другого по заказу третьего. На первый взгляд история может показаться абсурдной, но если углубиться в детали, то — вполне возможной. Особенно когда речь заходит о борьбе за власть и распределении сфер влияния.

Вечером 22 января Служба безопасности Украины (СБУ) отрапортовала о задержании своего сотрудника — полковника Юрия Расюка — по подозрению в подготовке покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности Андрея Наумова. "Заказал" его якобы бывший первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный. В СБУ заявили, что Расюка задержали "в тот момент, когда было достаточно доказательств планирования преступления", но всех имен не назвали.

По версии следствия, ситуация разворачивалась следующим образом. Еще в октябре 2020-го Расюк вместе с неустановленными лицами решил организовать нападение на Наумова, для чего установил слежку за ним. После начал искать исполнителя.

Нашел некоего "Олега", которому за работу пообещал $50 тыс. Задача была "отправить Наумова минимум на полгода в больницу или вообще убить".

Когда "Олег" понял, кого ему заказали, обратился в СБУ и, судя по материалам дела, начал сотрудничать со следствием, передавая правоохранителям всю информацию о контактах с Расюком. В январе 2021-го через посредника исполнителю передали задаток — $1 тыс., а потом ещё $4 тыс. Тогда-то Расюка и задержали. Ему объявили о подозрении, инкриминируют подготовку к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа по предварительному сговору. За это закон предусматривает наказание в виде лишения свободы от 9 до 15 лет или пожизненное заключение. 23 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения: содержание под стражей без возможности внесения залога. Заседание было закрытым. По информации Фокуса, сначала судья была согласна на присутствие слушателей, но после резко передумала и попросила всех удалиться из зала.

Тайны имен

Все три участника громкого дела малоизвестны широкой общественности. Пожалуй, наиболее публичный из них Андрей Наумов. Да и то благодаря журналистскому расследованию о его квартире в элитном жилищном комплексе: осенью 2020-го СМИ выяснили, что семья Наумова приобрела недвижимость по цене вчетверо дешевле рыночной. В СБУ Наумов появился в 2019-м, после того как ее возглавил Иван Баканов, близкий друг президента Владимира Зеленского. До того работал в Генпрокуратуре, после руководил госпредприятием, занимающимся Чернобыльской зоной. Наумова называют правой рукой Баканова. 14 октября 2020 года Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

"Удивляюсь, почему из него журналисты сделали монстра, этот человек не имеет отношения к оперативной работе. А все проблемы в СБУ начинаются с того момента, когда в службу приходят люди, которые там не воспитывались, не были выбраны туда по соответствующим требованиям", — говорит Фокусу Виктор Трепак, бывший первый замглавы СБУ.

В СБУ много чего происходит ­— люди обманывают, сплетничают, подставляют, кидают, интригуют, снимают с должностей, но до такого не доходило никогда. Все понимают, что вопрос не решится, если убить целого генерала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак

Именно таким кадровым работником (кстати, бывшим подчинtнным Трепака) является другой фигурант дела, Дмитрий Нескоромный (важно заметить, что сейчас несмотря на упоминание его фамилии в прессе в материалах дела она пока не встречается). Работал в Управлении "К", которое занимается борьбой с контрабандой, участвовал в задержании "бриллиантовых прокуроров" и был уволен вслед за своим начальником Трепаком в феврале 2017 года. В июле 2019-го Зеленский назначил его на должность замглавы СБУ, а уже в ноябре Нескоромный стал первым замом — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией. В марте 2020-го его сняли с этой должности, но в СБУ оставили.

Что касается Андрея Расюка, то некоторые СМИ называют его полковником спецподразделения "Альфа", хотя уже более десяти лет никакого отношения к нему он не имеет. Последнее время был консультантом-экспертом в Антитеррористическом центре СБУ, в серьезных операциях не задействовался.

Важно

Забрать игрушку у президента. Что останется от СБУ после ее реформы

Кто такой "Олег", сказать трудно (его еще называют "безработный Сергей А."). Как мы уже сказали, он предполагаемый исполнитель готовящегося преступления. Эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают, что "Олег" — внештатный сотрудник СБУ, на жаргоне такого называют "торпеда". Его задача — вести разговоры, записывать их, информировать Управление внутренней безопасности.

Мотив подозреваемых, по мнению следователей, такой: "Умышленное препятствование выполнению возложенных на Наумова служебных обязанностей". Другими словами, заинтересованные лица, возможно, Нескоромный, хотели вернуться на высокие должности в службу, а Наумов мешал.

"В этой истории пока много белых пятен, но есть риски, что объективной информации мы так и не узнаем. Это борьба за сферы влияния внутри структуры", — говорит Роман Костенко, народный депутат от «Голоса», офицер спецподразделения "Альфа" СБУ.

Сферы влияния

И все же история возможного покушения вряд ли завязана только на внутренних разборках двух сотрудников СБУ. Скорее всего, дело в стоящих за их спинами людях — тех, кто лоббировал назначения и хотел бы контролировать ситуацию в спецслужбе, обеспечивающей безопасность страны.

"Корень всех проблем, происходящих в СБУ, — деньги и власть, которая дается, чтобы их получать. Поэтому большинство скандалов в СБУ происходят вокруг "денежных подразделений", занимающихся расследованием контрабанды, ввозом-вывозом газа, очень серьезных денежных ресурсов, — рассуждает Иван Ступак, экс-сотрудник СБУ. — Каждый новый глава СБУ, назначенный президентом, пытается расставить своих людей на ключевые должности, которые будут контролировать органы власти, например таможню, суды. Или же представители власти пытаются подсунуть главе СБУ своих людей — предлагают их в Офисе президента, правительстве".

По его словам, так поступил Андрей Богдан, когда руководил Офисом президента. Якобы именно он рекомендовал Нескоромного на должность заместителя Баканова, чтобы тот де-факто управлял СБУ, поскольку пришедший в службу Баканов был для структуры новым человеком.

[ + – ] Свои люди. В Офисе президента или правительстве всегда пытаются дать рекомендации для назначений на ключевые должности в СБУ

Когда же Богдана попросили уйти, то заодно зачистили всех людей, имеющих к нему отношение, в том числе Дмитрия Нескоромного. Тот с увольнением не согласился и даже анонсировал пресс-конференцию на тему "Как победить коррупцию в высших эшелонах власти", но в какой-то момент отменил ее. Впоследствии кулуарно пытался договориться о своем возвращении в СБУ, в частности, с представителями Офиса президента, но безуспешно.

Мог ли Нескоромный задумать убийство, Ступак сомневается: "В СБУ много чего происходит — люди обманывают, сплетничают, подставляют, кидают, интригуют, снимают с должностей, но до такого не доходило никогда. Все понимают, что вопрос не решится, если убить целого генерала, который через одно рукопожатие знаком с президентом, общается с генпрокурором, руководителем Государственной налоговой службы. Это глупо. А Дмитрий Нескоромный — человек неглупый, он знает, как устроена система, он бы не связывался с этой историей. Проще побыть в тени год-два и вернуться на коне, как обычно делают, дескать, прошлая власть меня угнетала, готов служить новой".

Чужие тайны

Однако Дмитрий Нескоромный кроме амбиций, скорее всего, обладает важной информацией, из-за которой его, к примеру, могли нейтрализовать с помощью вот такой операции. Хотя бы для того, чтобы в случае выхода Нескоромного к журналистам с обещанным обличением коррупции в высших эшелонах власти доверия к такому "заказчику убийства" не было.

Корень всех проблем, происходящих в СБУ, — деньги и власть, которая дается, чтобы их получать экс-сотрудник СБУ Иван Ступак

Так, Дмитрий Нескоромный известен как человек, документирующий записи народного депутата Гео Лероса, из которых выплывает, что брат нынешнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака якобы собеседовал кандидатов на государственные должности и договаривался о вознаграждении за такие услуги.

"Он подтачивал Ермака через брата, подрывал его позиции. Так что это может быть местью, хотя и очень скомканно сделанной. Также Нескоромный мог помогать кому-то "сбить" Наумова — прослушивать его, документировать связи, публиковать, а вместе с тем продвигаться по карьерной лестнице. Это типичный почерк СБУ", — допускает Иван Ступак.

После задержания Расюка о Нескоромном несколько дней не было слышно. Сначала поговаривали, что после задержания СБУ ему удалось сбежать. Но в службе эту версию опровергли, заявив, что "процессуальные нормы пока не позволяют обнародовать эту информацию". Но вскоре Нескоромный объявился в Telegram, где под его именем публикуются детали происходящего. В частности, заявлено, что при операции Нескоромного должны были ликвидировать, поэтому он выехал из Украины в Европу. Правда, журналист Юрий Бутусов уточняет, что Нескоромный отправился не на запад, а на восток — в Россию, потому что "у него там много родственников", в частности, жена, гражданка РФ, но никаких подтверждений этому он не предоставил. Сам Дмитрий Нескоромный говорит, что находится в Германии.

Отложенная реформа

Возможно, подобных ситуаций в СБУ не было бы, если бы в свое время службу лишили несвойственных ей полномочий. Во-первых, в сфере борьбы с экономической преступностью. Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, замечает, что в рамках спецслужбы всегда действовали две службы: одна занималась своей прямой обязанностью — контрразведкой, другая под видом контрразведывательной деятельности зарабатывала деньги.

Чтобы изменить ситуацию, придется ликвидировать соответствующий департамент в структуре СБУ — Управление "К". Отметим, что все фигуранты "дела Наумова", включая его самого, так или иначе причастны к расследованию именно экономических преступлений.

Во-вторых, у СБУ необходимо забрать право вести следствие. "Как такое возможно, что досудебное расследование в этом деле осуществляет СБУ, а не ГБР, которое как независимый орган должно расследовать преступления, совершенные правоохранителями?! — возмущается нардеп Роман Костенко. — Можно ли будет доверять его результатам? Все сотрудники хотя и не напрямую, но все же подчинены высшему руководству СБУ. И любой из руководства сможет получать информацию, которая является тайной досудебного расследования, и вмешиваться в работу следователей".

Важно

Вендетта по-киевски. Пока в СБУ заняты охотой друг на друга, враги Украины могут спать спокойно

Именно о реформе СБУ идет речь в законопроекте №3196-д. Он зарегистрирован в парламенте 26 октября прошлого года и давно подготовлен к первому чтению. "Депутаты должны решить вопрос о том, что такое СБУ — спецслужба, которая работает на опережение и защиту нацбезопасности Украины, или правоохранительный орган, который проводит расследование по факту совершенного преступления", — говорит Фокусу Марьяна Безуглая, народный депутат от "Слуги народа", замглавы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Что же касается громкого задержания работника СБУ и подозрения в адрес другого, то этот инцидент негативно отражается не только на репутации конкретных фигурантов "дела Наумова", но и всей службы.