Служба небезпеки. Що стоїть за зникненням співробітника СБУ Дмитра Нескоромного?

У Службі безпеки України скандал: один співробітник нібито організовував замах на іншого на замовлення третього. На перший погляд історія може здатися абсурдною, але якщо заглибитися в деталі, то — цілком можливою. Особливо коли мова про боротьбу за владу і розподіл сфер впливу.

Увечері 22 січня Служба безпеки України (СБУ) відрапортувала про затримання свого співробітника — полковника Юрія Расюка — за підозрою в підготовці замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова. "Замовив" його нібито колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. В СБУ заявили, що Расюка затримали "в той момент, коли було достатньо доказів планування злочину", але всіх імен не назвали.

За версією слідства, ситуація розгорталася таким чином. Ще в жовтні 2020-го Расюк разом з невстановленими особами вирішив організувати напад на Наумова, для чого встановив стеження за ним. Після почав шукати виконавця.

Знайшов якогось "Олега", якому за роботу пообіцяв $ 50 тис. Завдання було "відправити Наумова мінімум на півроку в лікарні або взагалі вбити".

Коли "Олег" зрозумів, кого йому замовили, звернувся до СБУ і, судячи з матеріалів справи, почав співпрацювати зі слідством, передаючи правоохоронцям усю інформацію про контакти з Расюком. У січні 2021-го через посередника виконавцю передали завдаток — $ 1 тис., А потім ще $ 4 тис. Тоді-то Расюка і затримали. Йому оголосили про підозру, інкримінують підготовку до посягання на життя співробітника правоохоронного органу за попередньою змовою. За це закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 15 років або довічне увʼязнення. 23 січня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід: утримання під вартою без можливості внесення застави. Засідання було закритим. За інформацією Фокуса, спочатку суддя була згодна на присутність слухачів, але після різко передумала і попросила всіх вийти із залу.

Таємниці імен

Усі три учасники гучної справи маловідомі широкому загалу. Мабуть, найбільш публічний з них Андрій Наумов. Та й то завдяки журналістському розслідуванню про його квартири в елітному житловому комплексі: восени 2020-го ЗМІ зʼясували, що сімʼя Наумова придбала нерухомість за ціною вчетверо дешевшою за ринкову. В СБУ Наумов зʼявився в 2019-му, після того як її очолив Іван Баканов, близький друг президента Володимира Зеленського. До того працював у Генпрокуратурі, після керував держпідприємством, що займається Чорнобильською зоною. Наумова називають правою рукою Баканова. 14 жовтня 2020 року Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.

"Дивуюся, чому з нього журналісти зробили монстра, ця людина не має відношення до оперативної роботи. А всі проблеми в СБУ починаються з того моменту, коли в службу приходять люди, які там не виховувалися, чи не були обрані туди за відповідними вимогами", — говорить Фокусу Віктор Трепак, колишній перший заступник голови СБУ.

В СБУ багато чого відбувається — люди обманюють, пліткують, підставляють, кидають, інтригують, знімають з посад, але до такого не доходило ніколи. Усі розуміють, що питання не вирішиться, якщо вбити цілого генерала екс-співробітник СБУ Іван Ступак

Саме таким кадровим працівником (до речі, колишнім підопічним Тріпака) є інший фігурант справи, Дмитро Нескоромний (важливо зауважити, що наразі, не зважаючи на згадку його прізвища в пресі, у матеріалах справи воно поки не зустрічається). Працював в Управлінні "К", що займається боротьбою з контрабандою, брав участь у затриманні "діамантових прокурорів" і був звільнений слідом за своїм начальником Тріпаком у лютому 2017 року. У липні 2019-го Зеленський призначив його на посаду заступника голови СБУ, а вже в листопаді Нескоромний став першим замом — начальником Головного управління в боротьбі з корупцією. У березні 2020-го його зняли з цієї посади, але в СБУ залишили.

Що стосується Андрія Расюка, то деякі ЗМІ називають його полковником спецпідрозділу "Альфа", хоча вже понад десять років жодного відношення до нього він не має. Останнім часом був консультантом-експертом в Антитерористичному центрі СБУ, що в серйозні операції не залучений.

Важливо

Хто такий "Олег", сказати важко (його ще називають "безробітний Сергій А."). Як ми вже сказали, він, передбачуваний виконавець, готується до злочину. Експерти, з якими поспілкувався Фокус, вважають, що "Олег" — позаштатний співробітник СБУ, на жаргоні такого називають "торпеда". Його завдання — вести розмови, записувати їх, інформувати Управління внутрішньої безпеки.

Мотив підозрюваних, на думку слідчих, такий: "Умисне перешкоджання виконанню покладених на Наумова службових обовʼязків". Іншими словами, зацікавлені особи, можливо, Нескоромний, хотіли повернутися на високі посади в службу, а Наумов заважав.

"У цій історії поки багато білих плям, але є ризики, що обʼєктивної інформації ми так і не дізнаємося. Це боротьба за сфери впливу всередині структури", — говорить Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», офіцер спецпідрозділу "Альфа" СБУ.

Сфери впливу

І все ж історія можливого замаху навряд чи завʼязана тільки на внутрішніх міжусобицях двох співробітників СБУ. Швидше за все, справи стоять за спинами людей — тих, хто лобіював призначення і хотів би контролювати ситуацію в спецслужбі, що організовує безпеку країни.

"Корінь усіх проблем, що відбуваються в СБУ, — гроші і влада, яка дається, щоб їх отримувати. Тому більшість скандалів в СБУ відбуваються навколо "грошових підрозділів", що займаються розслідуванням контрабанди, ввезенням-вивезенням газу, дуже серйозними грошовими ресурсами, — міркує Іван Ступак, екс-співробітник СБУ. — Кожен новий голова СБУ, призначений президентом, намагається розставити своїх людей на ключові посади, які контролюватимуть органи влади, наприклад митницю, суди. Або ж представники влади намагаються підсунути голові СБУ своїх людей — пропонують їх в Офісі президента, уряді".

За його словами, так вчинив Андрій Богдан, коли керував Офісом президента. Нібито саме він рекомендував Нескоромного на посаду заступника Баканова, щоб той де-факто керував СБУ, оскільки Баканов був для структури новою людиною.

[ + – ] Свої люди. В Офісі президента або уряді завжди намагаються дати рекомендації для призначень на ключові посади в СБУ

Коли ж Богдана попросили піти, то заодно зачистили всіх людей, які мають до нього відношення, у тому числі Дмитра Нескоромного. Той зі звільненням не погодився і навіть анонсував прес-конференцію на тему "Як перемогти корупцію у вищих ешелонах влади", але в якийсь момент скасував її. Згодом кулуарно намагався домовитися про своє повернення в СБУ, зокрема, з представниками Офісу президента, але безуспішно.

Чи міг Нескоромний задумати вбивство, Ступак сумнівається: "В СБУ багато чого відбувається — люди обманюють, пліткують, підставляють, кидають, інтригують, знімають з посад, але до такого не доходило ніколи. Усі розуміють, що питання не вирішиться, якщо вбити цілого генерала, який через одне рукостискання знайомий з президентом, спілкується з генпрокурором, керівником Державної податкової служби. Це нерозумно. А Дмитро Нескоромний — людина розумна, він знає, як влаштована система, він би не звʼязувався з цією історією. Простіше побути в тіні рік-два і повернутися на коні, як зазвичай роблять, мовляв, минула влада мене гнітила, готовий служити новій".

Чужі таємниці

Однак Дмитро Нескоромний крім амбіцій, швидше за все, має важливу інформацію, через яку його, наприклад, могли нейтралізувати за допомогою ось такої операції. Хоча б для того, щоб у разі виходу Нескоромного до журналістів з обіцяним викриттям корупції у вищих ешелонах влади довіри до такого "замовника вбивства" не було.

Корінь усіх проблем, що відбуваються в СБУ, — гроші і влада, яка дається, щоб їх отримувати екс-співробітник СБУ Іван Ступак

Так, Дмитро Нескоромний відомий як людина, документує записи народного депутата Гео Лероса, з яких випливає, що брат нинішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака нібито проводив співбесіди кандидатів на державні посади і домовлявся про винагороду за такі послуги.

"Він підточував Єрмака через брата, підривав його позиції. Тому це може бути помстою, хоча і дуже зімʼятою. Також Нескоромний міг допомагати комусь "збити "Наумова — прослуховувати його, документувати звʼязки, публікувати, а разом з тим просуватися по карʼєрних сходах. Це типовий почерк СБУ", — допускає Іван Ступак.

Після затримання Расюка про Нескоромного кілька днів не було чутно. Спочатку подейкували, що після затримання СБУ йому вдалося втекти. Але в службі цю версію спростували, заявивши, що "процесуальні норми поки не дозволяють оприлюднювати цю інформацію". Але незабаром Нескоромний зʼявився в Telegram, де під його імʼям публікуються деталі того, що відбувається. Зокрема, заявлено, що при операції Нескоромного повинні були ліквідувати, тому він виїхав з України в Європу. Правда, журналіст Юрій Бутусов уточнює, що Нескоромний відправився не на захід, а на схід — до Росії, тому що "у нього там багато родичів", зокрема, дружина, громадянка РФ, але ніяких підтверджень цьому він не надав. Сам Дмитро Нескоромний каже, що перебуває в Німеччині.

Відкладена реформа

Можливо, подібних ситуацій в СБУ не було б, якби свого часу службу позбавили невластивих їй повноважень. По-перше, у сфері боротьби з економічною злочинністю. Віктор Ягуней, генерал-майор запасу СБУ, зауважує, що в рамках спецслужби завжди діяли дві служби: одна займалася своїм прямим обовʼязком — контррозвідкою, інша під виглядом контррозвідувальної діяльності заробляла гроші.

Щоб змінити ситуацію, доведеться ліквідувати відповідний департамент у структурі СБУ — Управління "К". Зазначимо, що всі фігуранти "справи Наумова", включаючи його самого, так чи інакше причетні до розслідування саме економічних злочинів.

По-друге, в СБУ необхідно забрати право вести слідство. "Як таке можливо, що досудове розслідування в цій справі здійснює СБУ, а не ДБР, яке як незалежний орган має розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями?! — обурюється нардеп Роман Костенко. — Чи можна буде довіряти його результатам? Усі співробітники хоча і не прямо, але все ж підпорядковані вищому керівництву СБУ. І будь-хто з керівництва зможе отримувати інформацію, яка є таємницею досудового розслідування, і втручатися в роботу слідчих".

Важливо

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Саме про реформу СБУ йдеться в законопроєкті №3196-д. Він зареєстрований у парламенті 26 жовтня минулого року і давно підготовлений до першого читання. "Депутати повинні вирішити питання про те, що таке СБУ — спецслужба, що працює на випередження і захист нацбезпеки України, або правоохоронний орган, що проводить розслідування за фактом скоєного злочину", — говорить Фокусу Марʼяна Безугла, народна депутатка від "Слуги народу", заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Що ж стосується гучного затримання працівника СБУ і підозри на адресу іншого, то цей інцидент негативно відбивається не тільки на репутації конкретних фігурантів "справи Наумова", але і всієї служби.