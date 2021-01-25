Вендета по-київськи. Поки в СБУ зайняті полюванням одне на одного, вороги України можуть спати спокійно

Наприкінці минулого року написав пост під назвою "Війни силовиків". Там було про те, що нинішня ситуація неминуче призведе до прямих конфліктів як між силовими відомствами, так і всередині них.

Що є однією зі сторін інституційної кризи, що розгортається в Україні, і становить серйозну загрозу для державності.

Але навіть на цьому непривабливому тлі свіжий скандал у СБУ, як заявлено, повʼязаний з підготовкою вбивства начальника управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова — це надзвичайний випадок.

Тому що нібито це вбивство замовив колишній начальник управління в боротьбі корупцією Дмитро Нескоромний, а виконавцем повинен був бути полковник спецпідрозділу "Альфа" СБУ Андрій Расюк.

Передбачуваний замовник встиг сховатися, і тепер заперечує всі звинувачення, як наклепи у звʼязку з його наміром розкрити корупцію в керівництві СБУ.

Не було ще таких розборок нагорі спецслужби в історії України!

"Рішали" почали заходити до керівництва СБУ за Віктора Януковича, за Петра Порошенка ця тенденція стала основною. А за Володимира Зеленського і його призначенців, на кшталт Івана Баканова, "рішали" просто втратили страх.

Яка безпека країни, якщо в керівництві нашої спецслужби ведуться кілерські розбирання за право бути "дахом" у грошових корупційних схемах!

Усякі високопоставлені "рішали" плювати хотіли на цю нинішню нікчемну владу, яка за півтора року не добилася жодного обвинувального вироку проти помітного корупціонера.

Персонажів, які орудують сотнями мільйонів доларів, і вирішують питання за допомогою кілерів, не злякати відео і хрипким баритоном.

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