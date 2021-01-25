Вендетта по-киевски. Пока в СБУ заняты охотой друг на друга, враги Украины могут спать спокойно

В конце прошлого года написал пост под названием "Войны силовиков". Там было о том, что складывающая ситуация неминуемо приведет к прямым конфликтам как между силовыми ведомствами, так и внутри них.

Что является одной из сторон разворачивающегося в Украине институционального кризиса и представляет серьезную угрозу для государственности.

Но даже на этом неприглядном фоне свежий скандал в СБУ, как заявлено, связанный с подготовкой убийства начальника управления внутренней безопасности Андрея Наумова — это из ряда вон выходящий случай.

Потому, что якобы это убийство заказал бывший начальник управления по борьбе коррупцией Дмитрий Нескоромный, а исполнителем должен был быть полковник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

Предполагаемый заказчик успел скрыться, и теперь отрицает все обвинения, как наветы в связи с его намерением раскрыть коррупцию в руководстве СБУ.

Не было еще таких разборок наверху спецслужбы в истории Украины!

Решалы начали заходить в руководство СБУ при Викторе Януковиче, при Петре Порошенко эта тенденция стала основной. А при Владимире Зеленском и его назначенцах, вроде Ивана Баканова, решалы просто потеряли страх.

Какая безопасность страны, если в руководстве нашей спецслужбы затевают киллерские разборки за право быть "крышей" по самым денежным коррупционным схемам!

Всякие высокопоставленные решалы плевать хотели на эту нынешнюю никчемную власть, которая за полтора года не добилась ни одного обвинительного приговора против заметного коррупционера.

Персонажей, которые ворочают сотнями миллионов долларов, и решают вопросы с помощью киллеров, не испугать видосиком и хриплым баритоном.

Первоисточник.