Шутить по-русски. Почему “Лига смеха” — это одно, а Липецкая фабрика — другое

На российском телеканале "Чё!", принадлежащем медиагруппе СТС, с 23 января демонстрируют анонс нового "Дизель Шоу". Канал СТС находится в санкционном списке СНБО, который подписал лично Зеленский.

Юмористическое шоу "Лига смеха" (ЛС) стартовало на экранах телезрителей в 2015 году. Его производством занималась украинская студия "Квартал 95", а ведущим стал тогдашний комик и актер Владимир Зеленский.

Появление ЛС в Украине связано с ужесточением отношений между Киевом и Москвой из-за военного вторжения России в Украину. Новая игра стала альтернативой известному российскому КВН ("Клуб веселых и находчивых"), транслирующемуся с 60-х годов прошлого века. Это юмористическое шоу оставалось популярным и в наше время. Для многих комиков КВН был трамплином в карьере: кого-то приглашали сценаристами на различные шоу, кого-то — ведущими, а кто-то успешно давал концерты по странам СНГ. Среди них был и президент Зеленский со своей командой "95 квартал".

Попасть в КВН стремились и отечественные команды. В Украине была своя Высшая лига, но престижней было попасть в российскую. Для этого требовались немалые финансовые затраты и командам приходилось искать спонсоров, да и конкуренция с российскими коллективами была высокой. С началом российской агрессии КВН в Украине потерял популярность по политическим мотивам.

Теперь команды стремились попасть в отечественное шоу, где было больше свободы в реализации своих идей, что и привлекало комиков. К примеру, в 2015 году в первом сезоне малоизвестного на то время шоу в отборе участвовало 135 команд. ЛС стали называть украинским КВН.

Что произошло

Несколько лет назад приближенные к российскому КВН люди заинтересовались этим форматом. Согласно открытым источникам, в августе 2019 года российский телеканал СТС подал заявку на регистрацию товарного знака "Лига смеха". Это произошло сразу после президентских выборов в Украине, на которых победил Зеленский. Напомним, что с мая 2020 года СТС находится в санкционном списке СНБО, который подписал лично Зеленский.

Зеленский не занимается бизнесом и не участвует в сделках по продви­же­нию каких-либо форматов. Он не делает этого ни явно, ни тайно советник главы ОП Михаил Подоляк

"В 2019 году российские юмористы творческого объединения "АМиК" [компания, принадлежащая Александру Маслякову, ведущему КВН] Сергей Светлаков и Александр Незлобин приезжали в Киев в частном порядке с целью посетить игру ЛС и оценить перспективы данного проекта на территории своей страны", — рассказали СМИ в пресс-службе "Квартала 95".

В январе 2021 года на СТС появился анонс: ЛС в РФ начнется уже весной. Эта новость моментально заинтересовала украинские СМИ, учитывая, что президент — один из владельцев юридических прав на торговую марку ЛС.

"Квартал 95" уверяет, что лично они не занимались продажей формата своего шоу и не вели переговоры с российскими представителями. Продажу франшизы организовала шведская компания Eccho Rights. У нее есть возможность продавать контент "Квартала 95" за пределами Украины без вмешательства украинской студии.

В бизнес-компании Зеленского детали сделки и стоимость продажи франшизы не раскрывают — коммерческая тайна. По оценкам экспертов, цена может стартовать от $500 тыс.

"Зеленский не занимается бизнесом"

Тем временем политические конкуренты президента уже заговорили о том, сколько на этой сделке заработает Владимир Александрович. Согласно декларации президента, он продолжает получать выплаты роялти от своей студии. В 2020 году сумма составила 4 млн грн.

"Президент Владимир Зеленский — и это хорошо известно — не занимается бизнесом, не участвует в каких-либо сделках по продвижению каких-либо форматов и не может влиять на то, какие управленческие и финансовые решения принимаются третьими лицами в коммерческом секторе. В отличие от многих наших традиционных политиков, не делает он этого ни явно, ни тайно", — комментирует Фокусу Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (ОП).

По вопросам выплат роялти он посоветовал обращаться в "Квартал 95" и Eccho Rights.

Смех сквозь слезы

Во время предвыборной гонки в 2019 году Зеленский часто упрекал пятого президента Петра Порошенко в ведении бизнеса в России после военной агрессии. Речь идет о знаменитой Липецкой фабрике компании Roshen, которая продолжала работать в РФ после 2014 года и была закрыта в 2017 году.

Спустя три года соратники Порошенко воспользовались этим приемом, но просят все-таки не сравнивать Липецк и "Лигу смеха".

"Ассоциация с Липецкой фабрикой просто некорректна. …Это если бы вместо закрытия Липецкой фабрики Порошенко открыл в 2015 году еще одну фабрику в Воронеже", — пишет в своей колонке для сайта "Буквы" Сергей Высоцкий, депутат VIII созыва.

Запуск "Лиги смеха" в РФ Зеленскому оппоненты будут долго припоминать. Но обвалить рейтинг президента этому скандалу вряд ли удастся

Петр Олещук, политический эксперт, уверен, что тема с трансляцией "Лиги смеха" в РФ будет долго вспоминаться Зеленскому. Обвалить этим рейтинг президента вряд ли получится. Но упреки в поддержке коммерческих отношений с Россией теперь перешли от пятого президента к шестому.

Не менее сенсационной стала информация о том, что в российской "Лиге смеха" планируют участвовать пять украинских команд. Как выяснилось позже, ни один из представленных коллективов из Украины не собирается ехать в РФ. К тому же две команды уже давно не существуют.

Также в списке якобы есть несколько коллективов из ОРДЛО и оккупированного Крыма. В российском КВН команды — представители этих территорий давно пробуются. А крымской команде "Полуостров" даже удалось пройти в финал Высшей лиги КВН. За время своего участия комики не уставали благодарить РФ за "возвращение домой" и восхвалять Путина.

Тема восхваления российской власти, героизация Путина, высмеивание западного мира и Украины в КВН используются уже давно. Неформально его называют рупором российской пропаганды. К тому же ученые из РФ Ольга Пименова, Анна Серова и др. в статье "Феномен политического юмора в играх КВН" пришли к выводу, что "политический юмор в КВН отредактирован и цензурирован настолько, что становится созвучным с целями и потребностями государственной пропаганды, транслируемой по федеральному телевидению".

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Функция такого юмора — убедить зрителя, что все проблемы находятся за пределами их страны, а в РФ все хорошо.

"В результате это обеспечивает поддержку населением политики государства, с одной стороны, а с другой — латентно закрепляет в обществе "нелюбовь", предвзятое отношение ко всему чужому (то есть западному), что наделяется типичными "вражескими" чертами, предрассудками, ярлыками", — говорится в статье.

Поэтому небезосновательны опасения, что российская ЛС, которая будет контролироваться АМиК, также станет рупором пропаганды власти РФ. И командам из ОРДЛО и Крыма придется становиться частью этого сценария.

"В принципе, это в стиле россиян. К тому же в России большой запрос на развлекательный контент, чтобы избиратель не переживал по поводу политических вопросов", — комментирует Фокусу политолог Олещук.

Деньги решают?

Шоу подобного формата всегда будут привлекать украинских комиков. На юмористическом рынке РФ и сегодня работают немало выходцев из Украины, которым удалось там стать популярными и получать хороший заработок. Даже сейчас многие предпочитают сохранить бизнес-отношения с северными соседями.

Пошли российскими дорогами и главные конкуренты "Квартала" из "Дизель Шоу". На российском телеканале "Чё!", принадлежащем медиагруппе СТС, с 23 января демонстрируют анонс нового шоу "дизелей". В анонсе говорится, что "международный юмористический хит" будет транслироваться с 8 февраля.

Буквально в эти же дни на "Новом канале" анонсировали премьеру телешоу "Где логика?", которое напоминает формат передачи, выходящей на российском телеканале ТНТ с 2015 года. Руководство "Нового канала" заявило, что у украинского телеканала нет ни юридических, ни договорных отношений с российскими телевизионщиками.

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Белорусский стендапер Андрей Колмачевский, успевший поработать и в России, и в Украине, рассказал Фокусу, что в Москве действительно больше перспектив для комика. Но только в том случае, если он уже сделал себе имя. Для малоизвестных шоуменов заработок может стартовать от $500–700 в месяц в Украине и до $1000 в месяц в Москве.

"В Москве ты можешь зарабатывать, к примеру, в два раза больше, но за счет высоких цен эта разница нивелируется. А в Киеве можно зарабатывать меньше, но жить комфортней", — рассуждает Колмачевский.

В украинской ЛС пока затрудняются ответить, станет ли для них конкурентом франшиза в РФ. Член жюри Игорь Ласточкин считает, что для начала нужно увидеть, какой там будет формат.

Тем не менее среди отечественных команд уже начались сомнения касательно их будущего участия в отечественной ЛС. Экс-участник шоу Дмитрий Перепелица рассказывает, что лигосмешники поделились на два лагеря: одни не поддерживают запуск программы в РФ, другие не сильно заморачиваются и поддерживают руководство. Но никто из них не знает, что ждет "Лигу смеха" в ближайшем будущем.