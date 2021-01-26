В ОП прокомментировали получение Зеленским роялти от "Лиги смеха" в России

Недавно стало известно, что права на франшизу шоу "Лига смеха" от "Квартала 95" купил российский телеканал СТС.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, прокомментировал журналисту Фокуса ситуацию с получением Владимиром Зеленским роялти от компании "Студия "Квартал 95", чью франшизу шоу "Лига смеха" недавно продали российскому телеканалу СТС.

"Президент Владимир Зеленский — и это хорошо известно — не занимается бизнесом, не участвует в каких-либо сделках по продвижению каких-либо форматов и не может влиять на то, какие управленческие и финансовые решения принимаются третьими лицами в коммерческом секторе", — сказал Подоляк.

По его словам, в отличие от многих "традиционных политиков", Зеленский не делает этого ни явно ни тайно.

"На мой взгляд, по вопросам выплаты роялти корректно обращаться за пояснениями только к компаниям "Студия "Квартал 95" и шведской Eccho Rights, которая и имеет право представлять и реализовывает по всему миру, на внешних рынках продукты "Квартала", — заявил Подоляк.

По информации советника главы ОП, у Eccho Rights есть своя стратегия продаж, на которую правообладатель якобы совершенно не может влиять.

Подоляк подчеркнул, что подобные вопросы, касающиеся коммерческих тем, не имеют отношения к операционной деятельности президента.

Отметим, в январе президент Владимир Зеленский задекларировал 4,5 млн дохода, которые он получил 30 декабря 2020 года в виде роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы".

Роялти — это периодическая компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности.

Позже стало известно, что франшизу шоу "Лига смеха" от "Студии "Квартал 95" продали российскому телеканалу "СТС". В пресс-службе "Квартала" тоже заявили, что они работают со шведским дистрибьютором Eccho Rights, у которого якобы "собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет".