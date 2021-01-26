В ОП прокоментували отримання Зеленським роялті від "Ліги сміху" в Росії

Нещодавно стало відомо, що права на франшизу шоу "Ліга сміху" від "Кварталу 95" купив російський телеканал СТС.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, прокоментував журналісту Фокуса ситуацію з отриманням Володимиром Зеленським роялті від компанії "Студія "Квартал 95", чию франшизу шоу "Ліга сміху " нещодавно продали російському телеканалу СТС.

"Президент Володимир Зеленський — і це добре відомо — не займається бізнесом, не бере участі в будь-яких угодах з просування будь-яких форматів і не може впливати на те, які управлінські та фінансові рішення приймаються третіми особами в комерційному секторі", — сказав Подоляк .

За його словами, на відміну від багатьох "традиційних політиків", Зеленський не робить цього ні явно, ні таємно.

"На мій погляд, з питань виплати роялті коректно звертатися за поясненнями тільки до компаній "Студія "Квартал 95" і шведської Eccho Rights, яка і має право представляти і реалізовувати по всьому світу, на зовнішніх ринках продукти "Кварталу", — заявив Подоляк.

За інформацією радника глави ОП, у Eccho Rights є своя стратегія продажів, на яку правовласник нібито зовсім не може впливати.

Подоляк наголосив, що подібні питання, що стосуються комерційних тем, не мають відношення до операційної діяльності президента.

Зазначимо, що в січні президент Володимир Зеленський задекларував 4,5 млн доходу, які він отримав 30 грудня 2020 року у вигляді роялті від "Кварталу 95" і "кіностолиці".

Роялті — це періодична компенсація за використання патентів, авторських прав, франшиз і інших видів власності.

Пізніше стало відомо, що франшизу шоу "Ліга сміху" від "Студії "Квартал 95" продали російському телеканалу "СТС". У прес-службі "Кварталу" теж заявили, що вони працюють зі шведським дистриб'ютором Eccho Rights, у якого нібито "власна стратегія продажів, на яку правовласник не впливає".