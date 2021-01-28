Жартувати по-російськи. Як "Ліга сміху" Зеленського стане рупором Кремля

На російському телеканалі "Че!", що належить медіагрупі СТС, з 23 січня демонструють анонс нового "Дизель Шоу". Канал СТС у списку санкцій РНБО, який підписав особисто Зеленський.

Гумористичне шоу "Ліга сміху" (ЛС) стартувало на екранах телеглядачів у 2015 році. Його виробництвом займалася українська студія "Квартал 95", а ведучим став тодішній комік і актор Володимир Зеленський.

Поява ЛС в Україні повʼязана з жорсткістю відносин між Києвом і Москвою через військове вторгнення Росії в Україну. Нова гра стала альтернативою відомому російському КВК ( "Клуб веселих і кмітливих"), що транслюється з 60-х років минулого століття. Це гумористичне шоу залишалося популярним і в наш час. Для багатьох коміків КВН був трампліном у карʼєрі: когось запрошували сценаристами на різні шоу, когось — ведучими, а хтось успішно давав концерти по країнах СНД. Серед них був і президент Зеленський зі своєю командою "95 квартал".

Потрапити в КВК прагнули і вітчизняні команди. В Україні була своя Вища ліга, але престижніше було потрапити в російську. Для цього були потрібні чималі фінансові витрати і командам доводилося шукати спонсорів, та й конкуренція з російськими колективами була високою. З початком російської агресії КВК в Україні втратив популярність через політичні мотиви.

Тоді команди прагнули потрапити у вітчизняне шоу, де було більше свободи в реалізації своїх ідей, що і приваблювало коміків. Наприклад, у 2015 році в першому сезоні маловідомого на той час шоу у відборі брали участь 135 команд. ЛС стали називати українським КВН.

Що сталося

Кілька років тому наближені до російського КВК люди зацікавилися цим форматом. Згідно з відкритими джерелами, у серпні 2019 року російський телеканал СТС подав заявку на реєстрацію товарного знаку "Ліга сміху". Це сталося відразу після президентських виборів в Україні, на яких переміг Зеленський. Нагадаємо, що з травня 2020 року СТС у списку санкцій РНБО, який підписав особисто Зеленський.

Зеленський не займається бізнесом і не бере участі в угодах з просування будь-яких форматів. Він не робить цього ні явно, ні таємно радник голови ОП Михайло Подоляк

"У 2019 російські гумористи творчого обʼєднання "АМіК" [компанія, що належить Олександру Маслякову, ведучому КВК] Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін приїжджали до Києва в приватному порядку з метою відвідати гру ЛС і оцінити перспективи цього проєкту на території своєї країни", — розповіли ЗМІ в прес-службі "Кварталу 95".

У січні 2021 року на СТС зʼявився анонс: ЛС в РФ почнеться вже навесні. Ця новина моментально зацікавила українські ЗМІ, з огляду на те, що президент — один із власників юридичних прав на торговельну марку ЛС.

"Квартал 95" запевняє, що особисто вони не займалися продажем формату свого шоу і не вели переговори з російськими представниками. Продаж франшизи організувала шведська компанія Eccho Rights. У неї є можливість продавати контент "Кварталу 95" за межами України без втручання української студії.

У бізнес-компанії Зеленського деталі угоди і вартість продажу франшизи не розкривають — комерційна таємниця. За оцінками експертів, ціна може стартувати від $ 500 тис.

"Зеленський не займається бізнесом"

Тим часом політичні конкуренти президента вже заговорили про те, скільки на цій угоді заробить Володимир Олександрович. Згідно з декларацією президента, він продовжує отримувати виплати роялті від своєї студії. У 2020 році сума склала 4 млн грн.

"Президент Володимир Зеленський — і це добре відомо — не займається бізнесом, не бере участі в будь-яких угодах з просування будь-яких форматів і не може впливати на те, які управлінські та фінансові рішення ухвалюються третіми особами в комерційному секторі. На відміну від багатьох наших традиційних політиків, він не робить цього ні явно, ні таємно", — коментує Фокусу Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (ОП).

З питань виплат роялті він порадив звертатися у "Квартал 95" і Eccho Rights.

Сміх крізь сльози

Під час передвиборчої гонки у 2019 році Зеленський часто дорікав пʼятому президенту Петру Порошенку у веденні бізнесу в Росії після військової агресії. Йдеться про знамениту Липецьку фабрику компанії Roshen, що продовжувала працювати в РФ після 2014 року і була закрита в 2017 році.

Через три роки соратники Порошенка скористалися цим прийомом, але просять все-таки не порівнювати Липецьк і "Лігу сміху".

"Асоціація з Липецькою фабрикою просто некоректна. … Це якби замість закриття Липецької фабрики Порошенко відкрив у 2015 році ще одну фабрику у Воронежі", — пише у своїй колонці для сайту "Букви" Сергій Висоцький, депутат VIII скликання.

Запуск "Ліги сміху" в РФ Зеленському опоненти будуть довго нагадувати. Але обвалити рейтинг президента цьому скандалу навряд чи вдасться

Петро Олещук, політичний експерт, упевнений, що тема з трансляцією "Ліги сміху" в РФ буде довго згадуватися Зеленському. Обвалити цим рейтинг президента навряд чи вийде. Але докори в підтримці комерційних відносин з Росією нині перейшли від пʼятого президента до шостого.

Не менш сенсаційною стала інформація про те, що в російській "Лізі сміху" планують брати участь пʼять українських команд. Як зʼясувалося пізніше, жоден з представлених колективів з України не збирається їхати в РФ. До того ж дві команди вже давно не існують.

Також у списку нібито є кілька колективів з ОРДЛО і окупованого Криму. У російському КВК команди — представники цих територій давно пробуються. А кримській команді "Півострів" навіть вдалося пройти до фіналу Вищої ліги КВК. За час своєї участі коміки не втомлювалися дякувати РФ за "повернення додому" і вихваляти Путіна.

Тема вихваляння російської влади, героїзація Путіна, висміювання західного світу й України в КВК використовуються вже давно. Неформально його називають рупором російської пропаганди. До того ж учені з РФ Ольга Піменова, Анна Сєрова та ін. у статті "Феномен політичного гумору в іграх КВК" дійшли до висновку, що "політичний гумор у КВК відредагований і цензурований настільки, що стає співзвучним з цілями і потребами державної пропаганди, що транслюється по федеральному телебаченню".

Функція такого гумору — переконати глядача, що всі проблеми перебувають за межами їх країни, а в РФ все добре.

"У результаті це забезпечує підтримку населенням політики держави, з одного боку, а з іншого — латентно закріплює в суспільстві "нелюбов", упереджене ставлення до всього чужого (тобто західного), що наділяється типовими "ворожими" рисами, забобонами, ярликами", — йдеться в статті.

Тому небезпідставні побоювання, що російська ЛС, яка буде контролюватися АМіК, також стане рупором пропаганди влади РФ. І командам з ОРДЛО і Криму доведеться ставати частиною цього сценарію.

"У принципі це в стилі росіян. До того ж в Росії великий запит на розважальний контент, щоб виборець не переживав з приводу політичних питань", — коментує Фокусу політолог Олещук.

Гроші вирішують?

Шоу подібного формату завжди будуть залучати українських коміків. На гумористичному ринку РФ і сьогодні працює чимало вихідців з України, яким вдалося там стати популярними й отримувати хороший заробіток. Навіть нині багато хто воліє зберегти бізнес-відносини з північними сусідами.

Пішли російськими дорогами і головні конкуренти "Кварталу" з "Дизель Шоу". На російському телеканалі "Че!", що належить медіагрупі СТС, з 23 січня демонструють анонс нового шоу "Дизелів". В анонсі йдеться, що "міжнародний гумористичний хіт" транслюватиметься з 8 лютого.

Буквально в ці ж дні на "Новому каналі" анонсували премʼєру телешоу "Де логіка?", яке нагадує формат передачі, що виходить на російському телеканалі ТНТ з 2015 року. Керівництво "Нового каналу" заявило, що в українського телеканалу немає ні юридичних, ні договірних відносин з російськими телевізійниками.

Важливо

В ОП прокоментували отримання Зеленським роялті від "Ліги сміху" в Росії

Білоруський стендапер Андрій Колмачевський, який встиг попрацювати і в Росії, і в Україні, розповів Фокусу, що в Москві дійсно більше перспектив для коміка. Але тільки в тому випадку, якщо він вже зробив собі імʼя. Для маловідомих шоуменів заробіток може стартувати від $ 500-700 на місяць в Україні і до $ 1000 на місяць у Москві.

"У Москві ти можеш заробляти, наприклад, у два рази більше, але за рахунок високих цін ця різниця нівелюється. А в Києві можна заробляти менше, але жити комфортніше", — міркує Колмачевський.

В українській ЛС поки не можуть відповісти, чи стане для них конкурентом франшиза в РФ. Член журі Ігор Ласточкін вважає, що для початку потрібно побачити, який там буде формат.

Проте серед вітчизняних команд уже почалися сумніви щодо їх майбутньої участі у вітчизняній ЛС. Екс-учасник шоу Дмитро Перепелиця розповідає, що лігосмішники поділилися на два табори: одні не підтримують запуск програми в РФ, інші не сильно переймаються і підтримують керівництво. Але ніхто з них не знає, що чекає на "Лігу сміху" в найближчому майбутньому.