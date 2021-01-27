Во Львовской области депутаты подрались прямо в здании горсовета (видео)

Попытавшийся разнять сцепившихся коллег народный избранник напомнил дерущимся, что те находятся "не в Раде".

На сессии Червоноградского городского совета (Львовская область) возник конфликт между депутатами от "Слуги народа" Дмитрием Даренским и Петром Остапюком из "Европейской солидарности", который впоследствии перерос в настоящую драку.

Видео инцидента, а также полное содержание диалога народных избранников в среду, 27 января обнародовал на своей Facebook-странице червоноградский блогер Александр Климов.

"Сессия Червоноградского городского совета. Диалог между депутатами…", – написал Климов и привел выдержку из перепалки:

Дмитрий Даренский: "Ну вы пи*оры…"

Петр Остапюк: "Да сам ты пи*ор!"

Даренский: "Ты пи*ор!"

Остапюк: "Ты пи*ор!"

Даренский срывается с места и бьет Остпюка рукой в плечо.

Остапюк тоже подрывается.

Даренский: "Гн*да, бл*дь ты, сука, крадун, бл*дь!"

Степан Дмуховский (партия "Батькивщина"): "Это же не Верховная Рада!"

[ + – ] YouTube / "Ехо Червонограда"

На видео-записи из сессионного зала можно рассмотреть, как Даренский набросился на Остапюка с кулаками, а тот – принялся ему "отвечать" симметричным образом. Вслед за этим депутат Дмуховский попытался успокоить своих коллег.

Как сообщает на фоне произошедшего издание "Ракурс", впоследствии мэр Червонограда Андрей Заливський порекомендовал указанным депутатам "решить личные вопросы за пределами сессионного зала".

Отметим, что накануне конфликт с рукоприкладством произошел в городском совете Изюма, Харьковской области. Там подрались местный депутат Анатолий Жидков из фракции "Нові обличчя" и Денис Штейман из "ОПЗЖ".