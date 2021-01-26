В Харьковской области подрались депутаты горсовета, мэра повалили на пол (видео)

Инцидент произошел в городе Изюм – одном из райцентров региона. После него два человека обратились в полицию.

Во вторник, 26 января, в Изюмском городском совете в Харьковской области подрались двое депутатов. Об этом сообщает "Суспільне".

Речь идет об Анатолии Жидкове из фракции "Нові обличчя" и Дениса Штеймана из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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На видеозаписи видно, что Штейман подошел к месту, где сидел Жидков, с телефоном в руках. Он записывал видео на камеру. Жидков в какой-то момент дважды ударил Штеймана по лицу, после чего развязалась потасовка. Сначала мэр Изюма Валерий Марченко (он в 2020 году переизбрался от "Слуги народа", хотя до этого представлял партию "Нові обличчя", – Фокус) пытался утихомирить депутатов, обращаясь к ним в микрофон из президиума.

Когда градоначальник понял, что его попытки тщетны, он пошел разнимать депутатов и сам был повален на пол.

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В местной полиции сообщили, что после инцидента они получили два заявления. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Как сообщалось ранее, на сессии Одесского облсовета подрались и заблокировали трибуну депутаты.